Nuevo cierre por COVID-19 es inminente en Europa

Buena parte de los países de Europa podrían optar en breve, o ya han recurrido, a un confinamiento de la población para evitar la creciente ola del coronavirus, pero este criterio y las formas de ponerlo en práctica no son iguales en todos ellos.

Los casos globales de COVID-19 se situaron ayer por encima de los 46 millones, tras una jornada en la que se notificaron 223,280 nuevos contagios en el planeta, de acuerdo con las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyo director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se encuentra en cuarentena tras haber tenido contacto con un caso positivo de COVID-19.

Los fallecidos en la pandemia han subido a 1,196 millones y en la última jornada se informó de 3,718 nuevos decesos en el mundo. Europa ha superado los once millones de casos positivos y los 285,000 fallecidos por COVID-19.

Italia registró ayer 22,253 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas, una cifra inferior a la de los últimos días aunque también se han realizado menos pruebas, y 233 personas murieron, mientras se esperan mayores restricciones. Las regiones con más casos de contagios siguen siendo Lombardía (norte), epicentro desde el comienzo de la emergencia y que en el último día ha localizado 5,278 positivos, y Campania (sur) con 2,861 nuevos casos.

Con estas cifras, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, avanzó este lunes que a partir del miércoles se impondrá un toque de queda a nivel nacional desde última hora de la tarde y también se cerrarán temporalmente museos, salas recreativas o los centros comerciales los fines de semana.

La canciller alemana, Angela Merkel, afirmó que no puede asegurar ahora que las nuevas restricciones para atajar la pandemia, que incluyen el cierre de restaurantes y cines, no vayan a prolongarse más allá del plazo inicial previsto de un mes.

Desde este lunes y hasta finales de mes restaurantes y bares, cines y teatros, gimnasios y piscinas permanecerán cerrados en toda Alemania para frenar la propagación de la pandemia. El comercio y los colegios, por su parte, permanecerán abiertos. Asimismo, los viajes quedan prohibidos, se recomienda el trabajo remoto siempre que sea posible y se limitan las reuniones privadas a un máximo de diez personas de hasta dos hogares. Estas restricciones son "duras", consideró la canciller, pero "necesarias" para contener la pandemia de coronavirus.

Alemania registró 12,097 contagios con coronavirus en las últimas 24 horas -tras el último máximo de 19,059 el sábado-, lo que se atribuye al hecho de que no todos los estados federados comunican sus datos el fin de semana. Aún así, los casos contabilizados este lunes suponen un nuevo máximo registrado en lunes desde el inicio de la pandemia. Los positivos contabilizados desde que se dio a conocer el primer contagio en el país a finales de enero ascienden a 545,027, con 10,530 víctimas mortales.

El ministro español de Sanidad, el socialista Salvador Illa, descartó hoy un confinamiento domiciliario inmediato en España, ya están haciendo o planteando otros países de Europa, para frenar la expansión del coronavirus y confió en que con las medidas actuales se pueda controlar la pandemia.

Pese a la posición de Illa, la comunidad autónoma de Asturias (norte), cuyo ejecutivo regional también está formado por el Partido Socialista, acordó hoy pedir al Gobierno español que autorice el confinamiento domiciliario durante 15 días en toda la región y suspender "toda la actividad económica no esencial" a partir del próximo miércoles, así como establecer el toque de queda a las diez de la noche, dos horas antes del actual.

España sumó 55,019 nuevos casos de covid en el fin de semana, 4,334 en las últimas 24 horas, con lo que la cifra total de los contagios desde el inicio de la pandemia asciende a 1,240,697, y la de muertos a 36,257, 777 en los últimos 7 días y 379 más desde las cifras reportadas el pasado viernes, según los datos ofrecidos hoy por el Ministerio de Sanidad.

El primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, defendió hoy en el Parlamento la necesidad de un confinamiento en Inglaterra para evitar el colapso del sistema sanitario, frente a las críticas del ala dura de su propio partido, que alerta de las consecuencias económicas de esa medida.

Si la propuesta prospera, a partir de la medianoche del miércoles quedarán clausurados los comercios no esenciales y se pedirá a los ciudadanos que no salgan de casa salvo por motivos justificados hasta el próximo 2 de diciembre. Con todo, miembros del Ejecutivo han advertido en los últimos días que no está descartado que el confinamiento se alargue más de lo previsto si los datos sobre la transmisión del coronavirus no mejoran lo suficiente.

En las últimas 24 horas, las infecciones han aumentado en 18,950 en el conjunto del Reino Unido y las muertes en 136, hasta un total de 46,853 decesos desde que comenzó la pandemia, según las últimas cifras oficiales.

Las autoridades portuguesas analizan una eventual declaración del estado de emergencia, que ya estuvo en vigor entre el 19 de marzo y el 2 de mayo. El modelo portugués se basa en un "deber cívico" de permanencia domiciliaria, por lo que sólo se sale de casa para actividades esenciales como trabajar, estudiar, hacer compras o ayudar a personas dependientes, aunque no incluye sanciones. Esta vez las escuelas, tiendas y restaurantes permanecerán abiertos - hasta las 22.00 horas el comercio y media hora más la hostelería - e incluso se permitirán espectáculos culturales que cumplan con las normas sanitarias.

En total, el país acumula 144,341 casos confirmados y 2,544 muertes desde marzo, indicadores en los que marcó su máximo diario este pasado viernes, con 4,656 infecciones y 40 fallecidos.