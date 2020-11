En la televisión nadie es necesario: Martha Figueroa sobre Magda Rodríguez

Ahora que todo el mundo quiere menos a la televisión, la partida de la productora Magda Rodríguez es aún más importante, señaló la periodista Martha Figueroa.

"Magda era una convencida de que la televisión seguirá por siempre siendo el medio de comunicación más importante, entonces que la tv pierda a alguien que todavía creía en ella es muy triste y muy fuerte", dijo en entrevista con El Universal.

"Magda creía 100% en la tv, no le interesaban otros medios. Hizo un programa súper exitoso que sabía perfecto cómo manejar, sabía el público, los ratings, estaba todo el tiempo pendiente, vivía para eso. Quedan pocas personas tan entregadas a su chamba", señaló.

La también madre de la conductora Andrea Escalona, fue encontrada sin vida en su casa en la alcaldía Álvaro Obregón la mañana de este domingo. De acuerdo con el reporte murió a causa de un shock hipovolémico y sangrado del tubo digestivo. La productora de Hoy había celebrado en días pasados, el 22 de octubre, su cumpleaños número 57. Además entre sus proyectos estuvieron los programas "Laura sin censura" y "Guerreros 2020".

"Estoy muy impactada, fue totalmente sorpresivo y me duele perder más que a una muy buena jefa, a una gran compañera de trabajo, y más allá de eso la mamá de (Andrea) Escalona, que creo que por ahí es una tristeza muy grande porque eran inseparables. Me duele mucho la familia que se queda porque eran muy unidas, ella era el corazón de la familia", compartió Figueroa.

"Conmigo siempre fue una tipaza así que le tengo mucho agradecimiento y una gente totalmente apasionada de su trabajo y de la televisión que eso era una cosa que compartíamos mucho y el amor por la televisión. Ojalá que descanse en paz y desde luego que la voy a extrañar muchísimo".

La periodista señaló además que el programa Hoy lleva muchísimos años con y sin Magda, por lo que seguirá sin ella.

"Son de esas cosas que en este tipo de situaciones en la televisión nadie es necesario. La televisión sigue contigo y sin ti, y en el caso de Magda tendrán que poner a un nuevo productor, es un programa que ya lleva muchos años al aire y que sigue". Tras la noticia del fallecimiento de Magda, El Universal ha buscado a otras personalidades que trabajaron con ella como Tania Rincón, quien prefirió no hablar porque "está en shock". Jorge Van Rankin señaló que "no puedo, te lo agradezco....", mientras en el caso de los conductores Raúl Araiza y Andrea Legarreta no han contestado su teléfono.