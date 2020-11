El regional es mi raíz: Virlán García

La joven promesa del regional mexicano Virlán García tiene un gran compromiso con este género musical en el que lleva desde los 15 años y que busca llevar a lo más alto tras firmar con la discográfica Sony Music, según dijo en entrevista.

"El regional mexicano es mi raíz es la música que siempre he escuchado. Mi compromiso conmigo mismo como persona y como artista es sacar adelante el género, ofrecer música de calidad como lo venimos haciendo desde el principio y tratar de abarcar mas audiencia de otros países", expresó el artista nacido en la ciudad de Guasave, en el norteño estado de Sinaloa.

García contó en exclusiva que después de dos años de negociaciones firmó con la compañía discográfica Sony Music, un momento que consideró muy importante porque implica dar un "brinquito" que será crucial en su carrera.

"Tengo muchas ganas de triunfar, de hacer cosas grandes de la mano de Sony. Queremos hacer todo lo posible por tener éxito, hay temas muy buenos, ideas muy frescas y disponibilidad sobre todo. Vamos a sacar adelante mi carrera como lo he querido hacer, con Sony lo vamos a lograr", expresó el cantante.

Con más de 330 millones de visualizaciones en la canción En dónde está tu amor, muchos otros éxitos y tan solo 23 años, después de dos años sin sacar música, el joven quiere compartir con su público su nueva música cuanto antes, pues cuenta con más de 30 canciones grabadas y masterizadas a la espera de que su discográfica decida que salgan.

García dijo que se encuentra un poco frustrado por no haber podido sacar sus nuevos temas todavía pero estuvo aprovechando el tiempo para componer con personas como el estadounidense Edgar Barrera o la mexicana Julieta Venegas, con quien compartió recientemente una sesión de composición.

Por esto, aseguró que su próximo disco está muy trabajado y muy bien producido. "Tiene mucho potencial", sentenció.

Además, prometió que el álbum tendrá muchas sorpresas y canciones muy diferentes a las que había hecho hasta el momento, pues a pesar de querer mantener sus raíces en su música, está buscando transmitir lo que a él le gusta en un regreso a su vocación.

"Decidí como adulto meter realmente lo que me gusta a mí. Grabar lo que escuchas desde pequeño está muy bien y no lo voy a dejar, pero innovar también y en este disco vienen cosas muy diferentes, nada que ver con lo que he venido grabando", detalló.

Y Virlán también se dio cuenta de la responsabilidad de tener una gran audiencia que lo toma como ejemplo, por lo que se lo piensa dos veces antes de escribir sus letras.

"El Virlán de hace cinco o seis años es muy diferente al actual. Mi música ha evolucionado porque era un chamaquito (niño) cuando empecé a componer. Hoy siento que son letras más maduras porque es una responsabilidad bien grande dar un mensaje a la gente", mencionó.

Después de más de seis años de carrera y una pausa en los que tuvo tiempo para ver crecer a su primera hija y tener a la segunda, García está deseando volver a los escenarios y ver a sus seguidores, cuyos rostros se repiten en los conciertos, algo por lo que se siente muy agradecido.

"He visto como he ido llevando a mi público, han ido creciendo conmigo y eso es algo muy bonito pero también ver llegar a gente más adulta, de 30 o 35 años y poder influir en gente más grande que yo".