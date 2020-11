Cuánta vitamina D debes consumir

La vitamina D se ha convertido en un aliado para enfrentar algunas enfermedades como el caso del COVID-19, es por ello que te diremos cuánta vitamina D debes obtener al día para que tu cuerpo tenga una salud óptima.

Recientemente se publicó un estudio en The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism donde un grupo de científicos detectó que poco más del 80% de los pacientes con coronavirus presentaban una deficiencia de la vitamina D, lo cual resulta una variable importante entre los que se contagian y los que no, debido a que esta vitamina fortalece el sistema inmunológico de los seres humanos.

Con este descubrimiento, es importante aclarar que el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos dice que la vitamina D se obtiene principalmente de forma natural al exponerse a la luz solar, puesto que este nutriente está presente en pocos alimentos.

El Instituto Nacional de Salud estadounidense señala también que la vitamina D funciona como un agente que ayuda al cuerpo a absorber el calcio, mineral fundamental para el fortalecimiento de los huesos.

Por otro lado, la institución explica que los músculos también requieren vitamina D para un mejor movimiento; los nervios la necesitan para enviar mensajes del cerebro a cada parte del cuerpo y por último, el sistema inmunológico utiliza esta vitamina para combatir bacterias y virus.

Ahora bien, en una tabla del Departamento de Salud de Estados Unidos se puede verificar la cantidad promedio de vitamina D que se necesita a diario según la edad. Dicha información se detalla en Unidades Internacionales (UI) y con la cantidad en microgramos (mcg).

Se establece que los bebés de hasta 12 meses de edad requieren 10 mcg (400 UI) diarios de vitamina D; los niños de 1 a 13 años de edad, los adolescentes de entre 14 a 18 años y los adultos de 19 a 70 años deben obtener en promedio 15 mcg (600 UI) de vitamina D; los adultos mayores de 71 años de edad necesitan 20 mcg (800 UI) y las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia 15 mcg (600 UI).

Los datos anteriores son sólo un promedio de la cantidad de vitamina D que debe obtener cada persona a diario; sin embargo, se debe aclarar que consumir demasiado de este nutriente podría ser perjudicial a la salud. Según el Departamento de Salud de Estados Unidos, exceder la cantidad de vitamina D podría afectar el funcionamiento de los riñones, causar confusión, desorientación, así como problemas en el ritmo cardiaco.

Si quieres obtener los beneficios de la vitamina D y asegurarte de que ingieras las cantidades adecuadas, puedes consumir los siguientes alimentos:

Una pieza de huevo fresco quizás es una de las mejores opciones para obtener vitamina D a través de tu alimentación diaria. Nutrition Data desglosa los nutrientes de un huevo y menciona que este alimento puede proveerte 85.1 UI de vitamina D. Además, es una fuente de ácidos grasos, proteínas, minerales como el calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio y sodio.

Los champiñones son un alimento que puedes seleccionar para obtener la vitamina D, según información de Nutrition Data, una taza de champiñones blancos contiene 12. 6 UI, sumado a esto, el Departamento de Salud de Estados Unidos explica que la cantidad de vitamina D podría aumentar al exponer los champiñones a la luz solar antes de consumirlos.

Además, al comer este alimento también podrás obtener otros beneficios como regular la presión arterial y disminuir los niveles de azúcar.

Un estudio llevado a cabo por la Universidad de Boston encontró que el salmón es el pescado con mayor cantidad de vitamina D, con ello concluyó que este es el mejor alimento para obtener dicho nutriente. El mismo estudio apunta que por cada 100 gramos de salmón se pueden obtener 400 UI de vitamina D aproximadamente.

Una taza de leche podría completar la cantidad diaria de vitamina D que requieres, sin embargo, es importante aclarar que la mayor cantidad de este nutriente se obtiene de la leche entera. Según la base de datos Nutrition Data, la leche es un alimento con 97.6 UI de vitamina D. Además de que aporta otras vitaminas y minerales como el calcio, magnesio y fósforo, puede aportar ácidos grasos y proteínas.