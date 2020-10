¡Hasta siempre, Juan Carlos!

La trova ha callado, la música se ha detenido en la región; y es que ayer perdió a uno de sus grandes exponentes, Juan Carlos Esparza.

Un gran vacío deja el cantautor lagunero, que murió a causa de COVID-19 la mañana de este viernes. No solo se apaga su voz, sino toda su energía, su talento y amor que contagió a través de cada una de sus canciones.

Hace unos días, Juan Carlos dio a conocer que había contraído coronavirus y que, ante la saturación en los hospitales y al no contar con un seguro de gastos médicos, necesitaba conseguir oxígeno de manera privada.

"Amigos, agradecido por todas las muestras de cariño, no encuentro oxígeno en ningún lado, la opción es un tanque grande o mucho mejor un concentrador de oxígeno", escribió el artista.

Posteriormente, el propio Esparza había revelado que alguien le ayudó a sortear esta batalla económicamente, sin embargo, no logró vencer la enfermedad.

"No puedo más que agradecer, amigos... Ya no es necesario... Por eso bajé el video (donde solicitaba ayuda)... Apareció uno de TANTOS ángeles que me han apoyado... y me ayudó con el tema... Un millón de gracias y bendiciones a todos, no quiero abusar tampoco si no es estrictamente necesario... DIOS CON USTEDES...", posteó.

La noticia de la muerte de Juan Carlos impactó bastante a la comunidad artística y a todos aquellos que lo escucharon cantar en algún evento, que echaron la bohemia a su lado o simplemente que coincidieron en esta vida enlazados por una bonita amistad.

"El COVID cobró la vida de un amigo, un compañero de noches de bohemia, un gran artista lagunero siempre dispuesto a ayudar en eventos altruistas con su voz y su música!! Descanse en paz Juan Carlos Esparza", comentó Rogelio Ramos.

"Amigo, no sabes cómo duele saber que ya no podremos escuchar más tu guitarra y tu voz. Un abrazo fuerte hasta el cielo. Faltaron tantas canciones. Descansa", posteó el comunicador local Gary Padilla.

El empresario Jorge Mata comentó que le fue muy doloroso enterarse de la partida de un gran ser humano como lo fue Juan Carlos.

"Hemos perdido un gran talento lagunero, pero sobre todo un ser humano sensible que siempre dio amistad y amor a los demás!!! Dios lo ilumine en su camino al cielo, que ya lo tenía ganado", opinó .

"Gordito querido, siempre estarás entre los recuerdos más lindos y las canciones. Me quedo con el Privilegio de haber sido siempre tu Amigo. Descansa, Juan Carlos Esparza", redactó en su Facebook Alejandro Filio.

El alcalde Jorge Zermeño lamentó la pérdida del cantautor.

"Nos unimos a la pena que embarga a familiares, amigos y la comunidad artística de la región por el sensible fallecimiento del cantautor lagunero Juan Carlos Esparza Pacheco, enviamos nuestro más sentido pésame".

A lo largo de más de 30 años, Juan Carlos Esparza destacó ampliamente en la música. Compartió escenario con Miguel Luna, Alejandro Filio o Fernando Delgadillo; audicionó en La Voz México en 2016 y grabó discos, como uno que le produjo El Siglo de Torreón, de nombre Entre amigos, amores y guitarras, el cual fue distribuido entre nuestros suscriptores en 2008.

El pasado 30 de abril, Juan Carlos ofreció un espectáculo vía streaming en la página de Facebook de esta casa editora, logrando reunir a más de cinco mil internautas.

"Al iniciar la presentación dijo que se encontraba en su casa", y es que Juan Carlos y El Siglo de Torreón tuvieron una relación muy estrecha durante bastante tiempo.

"Vamos a estar poco tiempo, cerca de 40 minutos, o quizás menos, uno 60 minutos", dijo entre risas y luego dijo que dedicaba la primera rola de su recital "al ser más importante del universo", refiriéndose a su hija Mía. Le cantó Despierta, del maestro Fernando Delgadillo.

Mientras leía los comentarios de las personas que disfrutaban el show vía streaming, Juan Carlos continuó la presentación con No soy el aire (Miguel Luna), Quédate en casa (Carlos Macías) y Que lo nuestro quede nuestro (Rivera).

Otra compañera de Juan Carlos Esparza era su guitarra, esa era su verdadera media naranja en esta vida, según dijo en una entrevista que dio a El Siglo de Torreón.

"La guitarra es mi compañera inseparable, una incondicional que está conmigo en las buenas y en las malas, en lo próspero y en lo adverso", comentó.

Sin duda, 2016 fue un año especial para Juan Carlos, ya que estuvo en La Voz México y además se presentó en la Plaza Mayor al lado de Miguel Luna ante miles de personas como parte del aniversario número 109 de Torreón.

Esparza cantó el tema Me acordaré de ti, y aunque no logró que ninguno de los coaches de ese entonces (Gloria Trevi, J Balvin, Alejandro Sanz y Los Tigres del Norte) voltearan, agradeció el haber llegado al escenario del programa.

"Primero que nada le prometí a mi hija Mía que llegaría a La Voz y lo logré; también me ayudaron mi hermana Lupita, mi gran amigo Víctor Arellano y la fotógrafa Laura Grajeda, les estoy muy agradecido; de igual manera agradezco a todas esas personas que en redes sociales me han mandado mensajes de aliento", comentó en otra charla con este diario.

Además de la música, Juan Carlos se volvió activista en relación con derechos familiares de niños y jóvenes, ya que él mismo siempre decía que mantenía una lucha constante por ver a su hija Mía, quien se encuentra con quien fuera la pareja sentimental del artista.