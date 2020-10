Ethan y Maya Hawke protagonizarán película sobre fan de The Beatles

The Beatles unirán en la gran pantalla a Ethan Hawke con su hija Maya, que serán los protagonistas de la comedia Revolver.

La revista Variety aseguró este viernes que los Hawke liderarán el reparto de esta película que está preparando Andrew Stanton, el cineasta detrás de WALL·E (2008) y que fue codirector junto a Lee Unkrich de otra joya de Pixar como Finding Nemo (2003).

Usando como título uno de los discos fundamentales de los de Liverpool, Revolver girará en torno a una joven llamada Jane que vive en Alaska.

Fan absoluta de The Beatles, la vida de la adolescente dará un vuelco cuando su amado grupo debe aterrizar en Alaska por un problema en su vuelo a Japón, lo que llevará a Jane a idear un surrealista plan para perder su virginidad con George Harrison.

Kate Trefry, que ha trabajado en la serie Stranger Things, será la guionista de esta cinta.

Revolver tomará el relevo de películas recientes que se han inspirado directamente en The Beatles, como el musical Across the Universe (2007) o la amable comedia Yesterday (2019).

Hija de Ethan Hawke y Uma Thurman, Maya Hawke fue una de las revelaciones de la tercera temporada de Stranger Things y también participó en Once Upon a Time in Hollywood (2019), de Quentin Tarantino.

Revolver no será la primera colaboración entre Maya Hawke y su padre, ya que, por ejemplo, la joven apareció recientemente en la aplaudida serie limitada The Good Lord Bird, con la que Ethan Hawke se estrenó en la televisión.

Además, Ethan Hawke dirigió en abril un videoclip casero, debido al confinamiento por la pandemia, de la canción de su hija "Coverage".

Nominado en cuatro ocasiones al Oscar, Ethan Hawke es uno de los actores más aclamados de su generación y, además de Revolver, tiene en el horizonte otros proyectos muy apetecibles como The Northman, la nueva película del siempre singular Robert Eggers (The Witch, 2015; The Lighthouse, 2019) y en donde compartirá escenas con un elenco de matrícula formado por Nicole Kidman, Willem Dafoe, Anya Taylor-Joy, Alexander Skarsgård y Björk.