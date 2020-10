'Los conservadores, por antonomasia, son machistas', señala AMLO

Al señalar que "todo el tiempo" se atienden los casos de violencia de género y el feminicidio en su Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que la derecha, "el conservadurismo", fue creando una imagen "de que a nosotros no nos interesaba atender a las mujeres".

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador dijo que lleva muchísimos años luchando por hombres y mujeres, además que es algo vinculado a sus principios e ideales.

"Está muy difícil, también esto es muy importante aclararlo, de que un conservador de repente se convierta en defensor de las mujeres. Los conservadores, por antonomasia, son machistas, son autoritarios, son hipócritas, son corruptos.

"Pueden haber excepciones, pero es un estilo, es una forma de pensar. Un liberal actúa de otra manera, piensa de otra manera", expresó.

Asimismo, el presidente destacó el trabajo de Olga Sánchez Cordero en la Secretaría de Gobernación y su compromiso "en la lucha de las mujeres".

Apuntó que una vez al mes se dará información en las conferencias mañaneras de los temas de violencia de género y feminicidio.

"Que vengan aquí una vez al mes", señaló López Obrador.

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que ningún agresor de mujeres puede ser candidato, el presidente respaldó esta decisión pues aseguró que quien violente a una mujer debe de ser candidato "pero al tambo".

Admitió que desconoce los detalles de esta resolución del INE, pero señaló que no se debe de permitir que haya candidatos con este tipo de antecedentes.

"Está bien, lo veo bien, quien agrede a una mujer no debe de ser candidato o representante. Debe de ser candidato, pero al tambo.

"O sea, no conozco la resolución, pero si es así yo creo que está bien. Un golpeador de mujeres no puede ser candidato, imagínense, eso no se debe de permitir", dijo.