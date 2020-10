Alcalde de Madero hará su 'mañanera'

Cada semana se realizará "La Mañanera" en Francisco I. Madero; una rueda de prensa para dar a conocer a "detalle" la aplicación de los recursos. La primera será este viernes pero la idea es que se lleve a cabo todos los lunes muy temprano.

El alcalde Jonathán Avalos Rodríguez, afirmó que el ejercicio tienen como objetivo el transparentar en qué se gasta el recurso y los programas que lleva a cabo la administración, por lo que el tema de la primera conferencia de prensa que tendrá lugar a las 10 de la mañana de hoy viernes 30 de octubre, será lo relacionado al rubro de Salud.

"Que los ciudadanos estén enterados al cien por ciento de lo que está uno realizando y de los gastos que se manejan en la presidencia municipal, para que no den pie a qué a través de otros medios descalifiquen sin fundamento a la administración".

Y es que como se recordará la exdirectora de Salud Municipal, Magaly hizo una declaración al Siglo de Torreón y a otro medio de circulación regional, señalando presuntos malos manejos en el presupuesto asignado en el rubro Salud y aseguró que en el 2019 se habían asignado 9 millones de pesos y en el 2020 18 millones, pero solo se había ejercido 1.8 millones de pesos y alrededor de 4 millones de pesos en nómina.

Reiteró que en la primer rueda de prensa de hoy viernes darán a conocer los gastos aplicados en materia de salud, así como el presupuesto que se destinó el año pasado y este, pues negó que se haya tenido un presupuesto de 18 millones y afirmó que en 2019 fueron 5 millones de pesos y en 2020 se incrementó a 8 millones de pesos y se han gastado 4 millones de pesos.

Ávalos Rodríguez agregó que el recurso no solo se ha aplicado en la contingencia sanitaria, sino también en el servicio médico de los empleados, pues se tiene que pagar medicamentos y hospitalizaciones, ya que no los trabajadores municipales sindicalizados o de confianza no están integrados al IMSS o ISSSTE.

Las ruedas de prensa que considero serán parecidas a "las mañaneras" que realiza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se llevarán a cabo todos los lunes a temprana hora, con la presencia de directores y jefes de departamento municipal.