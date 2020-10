Crea un suero natural en casa ideal para las manchas y arrugas

Aunque debemos aceptar el envejecimiento como un proceso natural, la realidad es que llevar una rutina adecuada de skin care puede evitar la aparición de manchitas y arrugas prematuras, lo cual te hará conservar una piel increíble por más tiempo.

Es cierto que todas somos bellas en cualquier etapa de la vida, pero el cuidado es indispensable no solo para verte bien, también para sentirte increíble. Es por eso que es importante dedicarte el cuidado que te mereces.

Y no sólo las grandes marcas de belleza pueden hacer milagros para la piel, la madre naturaleza también tiene opciones muy accesibles para mantener un cutis envidiable.

Si últimamente has notado que se han acentuado las líneas de expresión de tu cara o que te han salido manchas en la piel, tenemos una gran solución.

Se trata de un suero casero a base de vitamina C, como sabes los cítricos son poderosos agentes que pueden desmanchar la piel, siempre y cuando los uses correctamente, por eso es necesario que los apliques únicamente de noche y al día siguiente uses bloqueador solar, ya que si los utilizas y te expones al sol el efecto puede ser el contrario y tu piel puede mancharse más.

Una vez puesto en la mesa el punto anterior, toma nota para que realices tu propio suero casero anti manchas y contra las arrugas.

1 cucharada de vitamina C en polvo

5 cucharadas de agua destilada

2 cucharadas de glicerina

En un tazón pequeño, agrega una cucharadita de agua destilada y media cucharadita de la vitamina C en polvo y guarda en un lugar oscuro por una hora.

Una vez que el tiempo transcurra, agrega la glicerina. Integra todos los ingredientes y coloca la mezcla en un gotero oscuro. Aplica unas gotas por las noches antes de dormir y con el rostro limpio. Asegúrate de poner tu suero casero en un lugar donde no reciba luz.