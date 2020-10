Actualización de Windows 10 elimina Flash; evita que se reinstale

En caso de que no te hayas enterado, a finales de este año, Adobe dejará de lanzar actualizaciones para Flash por lo que, poco a poco, algunos servicios y juegos basados en ese sistema, han anunciado que ya no estarán disponibles y ahora Microsoft, a través de una actualización que llegará para Windows 10, está anunciando que este programa será eliminado y ya no permitirá que se reinstale.

Cabe señalar que la compañía aclaró que se trata de una función opcional destinada a eliminar Adobe Flash de Windows 10 allanando el camino para la eventual muerte de la aplicación en 2021. Asimismo, como señaló el portal Bleeping Computer, la actualización (KB4577586) solo elimina la versión de Flash incluida en Windows 10, es decir que no afectará ninguna versión independiente que haya instalado por el mismo usuario y tampoco elimina Flash de Microsoft Edge u otros navegadores. Microsoft informó que la compatibilidad con Windows 10 Flash desaparecerá oficialmente a finales de este año y que ya no habrá más actualizaciones para Internet Explorer 11 ni para su navegador Edge desde diciembre de 2020. Asimismo, la última versión de Edge, que utiliza el motor Chrome de Google, dejará de ser compatible con Flash en enero de 2021. La compañía informó que la intención de lanzar esta actualización de eliminación antes del final del soporte es "para ayudar a los clientes a probar y validar sus entornos para detectar cualquier impacto que pudiera ocurrir con la eliminación de Adobe Flash Player", señaló Microsoft. El mes pasado, Microsoft publicó una línea de tiempo para explicar cómo iba a ser el final de Flash en sus dispositivos, diciendo que la herramienta que borraría dicho programa se convertiría en una actualización opcional en Windows Update a principios de 2021. Después de unos meses, se convertirá en una actualización recomendada y en el verano de 2021, Microsoft lo enviará a todos para eliminar los marcos de desarrollo, las políticas de grupo y las interfaces de usuario relacionadas con Flash de Edge e Internet Explorer 11. Eso se logrará mediante actualizaciones acumulativas en múltiples versiones de Windows, incluidos Windows 10 y 8.1. Hay que señalar también que Google es otra compañía que está terminando el soporte de Flash para Chrome, en este caso anunció, desde el año pasado, que para diciembre de 2020 Flash dejará de estar disponible en su sistema. La muerte de Flash En 2017 Adobe dio a conocer que el 2020 sería el año en que dejaría de dar servicio a Flash Player, herramienta que alguna vez permitió navegar en algunos de los portales y plataformas más innovadoras. Será el 31 de diciembre cuando Flash llegará al final de su ciclo de vida cuando Adobe deje de distribuirlo y actualizarlo por lo que, incluso ha recomendado a los usuarios que lo desinstalen antes de que termine el año para no enfrentar posibles riesgos de seguridad. El motivo de la muerte de Flash es que los estándares abiertos como HTML5, WebGL y WebAssembly han madurado lo suficiente y son alternativas viables al contenido que antes brindaba el programa de Adobe por lo que ya no serán necesarias las páginas de descarga y y el contenido Flash será bloqueado. Es así que, la gran mayoría de las páginas web han movido su contenido Flash a otros estándares abiertos, por lo que su desaparición no debería suponer un mayor problema, lo que es más, muchas compañías aseguran que los usuarios ni siquiera lo notarán. Aun así, la empresa Flashpoint, en un esfuerzo de preservación de software, está intentando archivar tantos juegos y otros contenidos basados en Flash como sea posible. Según su sitio web ha logrado crear copias de seguridad de 59 mil videojuegos hasta ahora.