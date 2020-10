Diego Verdaguer escribiría bioserie sobre su vida con Amanda Miguel

Si se diera la oportunidad de realizar una bioserie que retrate su vida profesional y junto a su esposa Amanda Miguel, al cantante Diego Verdaguer le encantaría escribirla. Señala que nadie mejor que ellos conoce su historia.

"Creo que sería lindo que se hiciese en un futuro la historia de Amanda y yo, podría ser interesante para el público porque no creo que haya muchas historias como la nuestra en la vida, me refiero en la vida de la industria de la música, no hay muchas realmente", comentó en conferencia de prensa durante la presentación de su próximo sencillo ¿De qué me sirve el cielo? grabado junto a Omar Chaparro.

"Dos artistas, cantantes, compositores, que vayan enlazando su vida con canciones, historias y que vayan remontándose y resolviendo y volviendo a navegar el río. No hay muchas más parejas que hayan llegado hasta aquí y que sobrevivan", explicó.

El músico argentino explicó que en algún momento se acercaron a él con la propuesta pero no se concretó el proyecto al final. Resalta que incluso hay muchos intérpretes de su generación que ya no están vivos por lo que sería lindo ver su vida en pantalla.

Verdaguer lanzará el próximo viernes la canción con Chaparro y el 2 de noviembre (Día de muertos en México) el video musical. El tema proveniente de la película "Como caído del cielo" significa para él un homenaje a todos los que se fueron y es interpretada como si el que canta fuera el que ha dejado este plano y le habla a su amor que dejó.

El tema lo eligió a raíz de una pérdida personal y porque considera que es perfecta, de ahí que no se hiciera ningún cambio en esta nueva versión.

Para el intérprete que ya suma más de 52 años de carrera una parte importante es su público joven pues asegura que ha llegado a las nuevas generaciones que lo han descubierto en parte gracias a las nuevas tecnologías.

"A través de esta nueva modalidad estoy logrando llegar a muchísima gente joven, el 52% de mi público es joven entonces para mí eso es un orgullo y compromiso, quiere decir que el público descubre mi canción, la hace propia y yo puedo viajar con ellos en sus autos, sus teléfonos", comentó.