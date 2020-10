Preocupa falta de personal en Clínica 71 del IMSS en Torreón

De las 100 camas que se tienen destinadas para el área COVID de la Unidad Médica de Alta Especialidad número 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) solamente quedan disponibles 18, hasta el cierre de este martes. Aunque se podría incrementar la capacidad, la falta de personal es el principal obstáculo.

Ana Iracema Ramos Sánchez, directora de la UMAE en Torreón, detalló que de ese 82 por ciento de ocupación, 14 pacientes se encuentran graves e intubados. Ante tal panorama, llama a la ciudadanía a tomar medidas urgentes para disminuir la cantidad de contagios, "estamos en los momentos de límite para poder tomar decisiones".

Ramos recordó que a finales de julio y principios de agosto, la institución registró una situación muy similar a la que vive actualmente, al registrar una ocupación del 81 por ciento. "La mayor cantidad de pacientes que tuvimos fueron 81 y ahorita tenemos 82", comentó la directora.

De mantenerse el número elevado de contagios, la preocupación principal no será tanto las camas, sino el personal para atender a los pacientes contagiados por el virus SARS-CoV-2.

"La preocupación no tanto son las camas, camas tenemos, podemos decir que suficientes. El principal problema es el personal, que tenemos por ahí, porque la realidad es que el personal sigue estando con el riesgo de contagio, tanto enfermeras, médicos", explicó.

Actualmente se cuenta con un médico y enfermera por turno, que son cinco turnos, para dar atención a dichos pacientes.

"Hay médicos y enfermeras suficientes para los pacientes que tenemos ahorita, sin embargo sí tenemos un 30 por ciento entre médicos y enfermeras que han tenido que ausentarse de la unidad por vacaciones, incapacidades, licencias, convenios", detalló.

Por otra parte, comentó que al inicio de la pandemia, los pacientes hospitalizados por COVID-19 eran sobre todo aquellos con enfermedades crónico-degenerativas principalmente, pero en la actualidad hay incluso jóvenes.

"Los jóvenes dicen por lo general: 'a mí no me pasa nada, no me pasa nada', y la realidad es que ahorita están en riesgo", recalcó la directora de la institución.