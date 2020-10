Congreso cierra sus puertas ante contagios

El Congreso del Estado cerrará totalmente sus puertas como medida preventiva, ante el número elevado de contagios de Covid-19 que se registran en la ciudad de Durango, informó la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado (Jucopo), Sandra Amaya Rosales.

"Hemos decidido cerrar el Congreso unos días, nosotros tenemos que ser congruentes con lo que está pasando, tenemos que cuidar a nuestro personal y sus familias, es primero la salud de todos, estaremos trabajando de manera virtual", manifestó.

Asimismo, aseguró que se cumplirá con el análisis de las cuentas públicas y la recepción y posterior revisión de las Leyes de Ingresos, dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente, pero cada quien trabajará desde su casa.

"Tendremos que cerrar el Congreso mínimo una semana, estaremos trabajando cada quien de manera virtual como desde un inicio lo hemos hecho", mencionó.

La actividad legislativa es considerada como esencial, pero la intención es no ser un foco de contagio para otras personas, por lo que se tomó esta determinación. "Pedirle a los ciudadanos que también nos ayuden (...) que si no tenemos que salir a la calle no lo hagamos, que estemos en nuestra casa", dijo.

Y es que, el pasado lunes se registró nuevamente un récord en el número de contagios de Covid-19, con un total de 300 casos.

Además, Durango ha sido evidenciado por el Gobierno Federal por la alta movilidad que registra prácticamente desde que inició la pandemia.