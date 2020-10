¿La RAE reconoce el lenguaje inclusivo?

Hace cuatro días una nueva palabra apreció entre los buscadores de la Real Academia Española. Se trata de un término que bien podría hacer que la institución modifique su postura sobre el lenguaje inclusivo: elle.

De acuerdo a la RAE, la palabra elle es un "recurso creado" para "a quienes puedan no sentirse identificados con ninguno los dos géneros tradicionalmente existentes". Sin embargo, el sitio web aclara que su uso "no está generalizado ni asentado". Y es que para aquellos que creían que la autoridad del español estaba realizando modificaciones, hay que aclarar que "elle" no forma parte del Diccionario de la RAE, sino de su "Observatorio de palabras".

Este es un espacio creado por la RAE en el que se ofrece información sobre las palabras o expresiones que se están usando, pero no aparecen en el diccionario.

En esta plataforma se encuentra palabras como "bot", "ciberataque", "porfa", "videiollamada" e incluso "cruzazulear". Estos términos (neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, etc.) pueden ser consultados en esta plataforma que alberga que aún no se han utilizado en obras académicas y que podrían evolucionar en el futuro. Aunque eso sí, la RAE es muy clara y advierte que "La presencia de un término en este observatorio no implica que la RAE acepte su uso".

Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, declaró a inicios de año que si el llamado lenguaje inclusivo --por ejemplo, escribir o decir "todes" en vez de "todos" o "todas"-- se impone entre los hispanohablantes, la RAE no tendrá más remedio que asimilarlo, pero aseguró que por ahora se trata de una extravagancia que no facilita la comunicación.

"No se puede imponer una manera de hablar por decreto, ni por un acuerdo", afirmó en 2019 Muñoz Machado, pero también aseguró que no estaba cerrado a la opción.

"En la medida en la que vayan variando las modas, la academia se convierte en notario, en fedatario de cómo se habla y va incorporando conceptos bien al Diccionario bien a la gramática", explicó en aquel entonces el director de la institución.

Aclaró que el "lenguaje inclusivo recoge muchas versiones", pero que el que se usa de forma habitual "con terminaciones en masculino con aparente masculinidad es inclusivo porque incluye muchas veces el femenino".

Ese mismo año, Elena Hernández, directora del Departamento de "Español al día" de la Real Academia Española (RAE), defendió el uso del masculino genérico en vez de emplear lenguaje inclusivo, una de las estrategias que consideró no tendrá una implantación real y "se quedarán en una moda".

Tal ha sido la postura de la RAE que en una ocasión corrigió a la Secretaría de Cultura Federal por usar la palabra "nosotres".

El año pasado, la institución fue criticada porque no quiso incluir en el diccionario el término "violencia de género", pero no tuvo ningún problema en incorporar otros como "Twitter" o "friki".

Entonces, fuentes de la RAE informaron a la agencia Europapress que la modificación se haría hasta el 2026, cuando se reimprimiera una nueva edición del Diccionario de la Lengua Española (DLE).

Estas son algunas de las palabras que la RAE ha agregado a su diccionario en los últimos años:

Significa "madre" en el País Vasco, Guatemala, Honduras, México y Venezuela.

La afición causada por la música y la estética de los Beatles.

Comida a medio camino entre desayuno y almuerzo.

Una imagen, video o texto, por lo general distorsionado con fines caricaturescos, que se difunde principalmente a través de internet.

La forma hispanizada del término inglés "sandwich".

👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste

Amistad o afecto entre mujeres o relación de solidaridad entre las mujeres, especialmente en su lucha por su empoderamiento.