Culpa Nahle a Pemex

La titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, acusó que los permisos de importación de gasolinas dieron paso a un huachicol fiscal y causó que México esté inundado de gasolinas.

"Tenemos huachicol abajo y ahora lo tenemos arriba" y "tengo inundado el país de gasolina, inundado", comentó en su comparecencia en el Senado como parte de la glosa del 2.º Informe de Gobierno.

La titular de la política energética de México explicó que Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene 77 terminales de almacenamiento e importa porque PMI -su brazo comercializador- tenía compromisos para hacerlo.

Los privados que entraron también importan, subrayó Nahle García. "Pero de repente -añadió- así como hay un huachicol por abajo hay un huachicol por arriba".

"Empezamos a meter orden con el SAT, con aduanas, al darnos cuenta del descontrol y de que estaba entrando una cantidad y esa cifra no estaba reportada. Comenzamos a detectar con la Profeco algunas gasolineras con producto sin registrar.

"Por eso decidimos dejar de dar permisos de importación, no podemos dar más permisos sin ton ni son", dijo.

Al 31 de marzo de este año, de acuerdo con la Sener, se otorgaron 4 mil 45 permisos de importación y exportación de petrolíferos e hidrocarburos, de los que 51 han sido prorrogados en una ocasión y dos en dos veces.

De ellos, están vigentes 216 permisos (103 de gasolina, 68 de diésel, 16 de turbosina y gasavión, 24 de gas LP y 5 de crudo) y 32 de exportación.

Esa es la razón por la cual la Sener, a través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), decidió que los futuros permisos de importación deben atarse a proyectos de almacenamiento para tener control de los volúmenes que se manejan en el país.

Al respecto, empresas importadoras de combustibles comentaron que han detectado una enorme ola de contrabando de gasolinas y diésel proveniente del mercado estadounidense, que no solo es competencia desleal, sino que significa una sangría al sistema fiscal mexicano.

"Son huachicoleros que no pagan nada: ni los 5.40 pesos del IEPS federal, los 16 centavos del IEPS de hidrocarburos; no pagan los 36 centavos de IEPS estatal, y no pagan los 2.10 pesos del IVA que corresponde a la venta.

"Todo esto suma poco más de 8 pesos y entonces un full o pipa de 50 mil o 60 mil litros son 450 mil pesos que no pagan", explicaron tras pedir el anonimato por razones de seguridad.

Aseguraron que, tras la política de combate al robo de combustibles a través de tomas clandestinas, los delincuentes migraron al contrabando.

"Por eso los números de perforaciones ilegales y volúmenes de robo han bajado", dijeron.

A ellos se agregan los que declaran otras fracciones arancelarias, diferentes a la gasolina, como aceites, lubricantes u otra clase de hidrocarburos y que también evaden al fisco.

Pero la diferencia es que "el huachicol fiscal ni siquiera lo maquilla con otro producto, él lo avienta directo y es lo que está pasando en la frontera", subrayaron las fuentes consultadas.