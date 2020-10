'Masterchef' da esperanza a los jueces ante el COVID en sus negocios

Ante las inclemencias del COVID a los restaurantes, tales como ajustes y cierres de los mismos, los maestros de la cocina de "Masterchef" agradecen la ventana que ofrece la competencia televisiva, ya que gracias a ella han podido sobrellevar sus negocios.

"La pandemia nos partió la maceta porque tuvimos que cerrar muchos meses, nos quitó mucho dinero. Tengo dos restaurantes e iba a abrir otro pero por esto no se pudo, iba a estar aquí en la ciudad, me frustra pero así es la realidad. Este año está perdido, fue un año de inversión creativa por supuesto, pero se perdió dinero, eso fue lo que se perdió. Nosotros sobrevivimos gracias al programa, que no es gratis, con ese dinero se cubren pérdidas, gastos, deudas, no se gana dinero pero por lo menos no estamos perdiendo, estamos sobreviviendo, que es lo que queremos ahorita", dijo el chef Adrián Herrera.

Para Betty Vázquez, la pandemia ha significado abrazar a sus 60 empleados.

"Yo tengo el hotel Garza Canela en el puerto de San Blas, mi restaurante está dentro del hotel y ha sido muy duro porque no solo se canceló mi restaurante, se cancelaron dos proyectos de vida. Ha habido compromiso con mi equipo de trabajo porque a todos mantuvimos en sus puestos, la economía empresarial baja, no hay entradas y sí muchas salidas pero el compromiso moral y personal de la empresa era más grande. Quiero a mi equipo sano, quiero a mi equipo conmigo y funcionó".

Para José Ramón Castillo, la crisis ha sido muy dura pero ha sabido sobrellevarla con sus cinco tiendas, cuatro en CDMX y otra en Los Cabos.

"Gracias a dios no he tenido pérdidas, pero no hemos ganado lo que se ganaba, gracias a dios tengo mi plantilla completa, a todos les llega su quincena como dios manda. Sí, al inicio el primer mes se sintió, en la parte fiscal hay pérdidas cuando no tienes ahorros, debes tener un colchón para este tipo de situaciones".

