Recolectan hasta una tonelada de basura al día en Matamoros

A diario se junta alrededor de una tonelada de basura en diversos puntos del municipio de Matamoros donde trabajadores de la Brigada de Limpieza realizan su trabajo, situación que habla de la poca cultura que hay en los ciudadanos para mantener una buena imagen de la ciudad.

Son ocho mujeres y hombres los que conforman la cuadrilla y que a diario se encargan de mantener limpios espacios como Las Meloneras o el Libramiento Periférico, así como otros bulevares y calzadas de Matamoros.

Luis Octavio Rivas Martínez comentó que hace aproximadamente dos años lo contrataron las personas que conforman la Brigada de Limpieza y que desde entonces, a diario se encargan de barrer los puntos antes mencionado, donde se acumula una gran cantidad de basura, tierra y ramas.

Comparte que al encontrarse desempleado, su situación económica era complicada, y aunque el sueldo no es elevado, al menos le permite sostener a sus dos hijos y esposa.

"Pensé bueno aunque sea con este trabajo, por lo pronto, mantendré a mis dos hijos y mi esposa. Pero conforme pasó el tiempo, me dí cuenta que verdaderamente tiene mucha importancia el mantener nuestra casa, nuestra banqueta y nuestra ciudad limpias", expuso.

De las ocho de la mañana a las tres de la tarde, de lunes a viernes, los trabajadores ponen manos a la obra, apoyados con escobas, palas, rastrillos y demás herramientas, para cortar la hierba, retirar ramas de los árboles o de las palmas para evitar que obstruyan la circulación de los vehículos y proceden a barrer la basura y la tierra que se acumula en las vialidades.

Posteriormente, en una camioneta de la presidencia municipal trasladan los desechos a los lugares destinados para su confinamiento.

"En esta ciudad nos falta mucha cultura de limpieza. No la hay, porque en estos casi dos años que he trabajado aquí lo he notado; algunas de las actividades que hacemos muy bien las puede hacer el ciudadano y luego nos ha tocado veces, que por ejemplo, un lugar en el que ya lo habíamos limpiado y nos llevó dos o tres días, vuelve a estar muy sucio con basura de las casas".