Montarán operativo vial para prevenir accidentes en Torreón

La Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón emprenderá en noviembre una nueva campaña de prevención de accidentes en los principales cruceros y rúas con mayor circulación de la ciudad. Serán instalados puntos de supervisión de parte de los agentes durante los horarios con mayor aforo vehicular.

Así lo adelantó este fin de semana el titular de la corporación, Alejandro Gutiérrez, quien señaló que dentro de tales acciones buscarán en primer lugar el "exhorto" y los "llamados de atención" para quienes tengan omisiones leves en el reglamento de Vialidad, pero tampoco se tendrán excepciones al momento de aplicar las infracciones que correspondan, especialmente aquellas que supongan riesgos graves a la población, como en el tema del consumo de alcohol o exceso de velocidad.

"Hay puntos conflictivos, lo estamos viendo con el CIM (Centro de Inteligencia Municipal), lo estamos viendo con Obras Públicas, con Urbanismo, con la Dirección de Ingeniería de Tránsito, para poder en esos puntos que son neurológicos en la ciudad, que ya más o menos todos conocemos como es el periférico y los cruces, vamos a iniciar operativos. No quiero que se moleste la ciudadanía porque no vamos a ir a infraccionar inicialmente, vamos a dar vialidades, la persona que cometa una infracción pues se tiene que infraccionar, eso ya lo he repetido, no vamos a ser 'pasalones' porque eso nos ocasiona accidentes", advirtió.

Gutiérrez admitió que el trabajo de Tránsito y Vialidad en lugares como Torreón debe tener un carácter constante y permanente, pues en el momento en que se deja de realizar vigilancia en algún punto conflictivo se comienzan a elevar las cifras de percances y otros incidentes en esas áreas, toda vez que la ciudadanía generalmente omite las reglas de Tránsito al notar que no existe presencia de elementos o patrullas.

"Nosotros bajamos poquito la guardia y hay volteados en un periférico, en la Torreón-San Pedro, entonces tenemos que ser muy rígidos, porque la primera función y lo he dicho, es dar vialidad, la segunda y como la queramos ver es evitar accidentes, que en este caso pueden ser hasta mortales", puntualizó.

El funcionario mencionó que el operativo de prevención de accidentes comenzará, por ejemplo, en la carretera Torreón-San Pedro, a la altura de Villa Florida; la carretera Torreón-Matamoros en diversos cruces; la carretera a Mieleras; bulevar Laguna Sur; además de Independencia, Diagonal Reforma, Juárez y la calzada Colón, especialmente los fines de semana.

Los filtros de revisión contarán con patrullas visibles y agentes operando a la vista de los conductores, por lo que el jefe de Vialidad negó que se vayan a ejecutar "cacerías" o acciones "sorpresa".

Sin 'cacería'

Buscarán exhortar a los conductores a cumplir el reglamento.

*La Dirección de Tránsito y Vialidad anunció la puesta en marcha de filtros de apoyo en cruceros y rúas de alto tránsito vehicular.

*Afirman que no habrá "cacería" de conductores.

* Piden la colaboración de la ciudadanía para acatar el reglamento de Vialidad en el municipio.