Al límite, la atención médica en casos COVID

La atención que se brinda por parte de todas las instituciones de salud no ha mermado, a pesar del exceso de casos Covid, señaló Sergio González Romero, secretario de Salud en el Estado quien reiteró el llamado a bajar a la movilidad en la ciudad de Durango.

Tras dar a conocer 179 nuevos casos positivos del virus este viernes 23 de octubre, el galeno dijo que los hospitales siguen llenos de pacientes enfermos por este virus y a pesar de ello, se sigue atendiendo a quienes llegan a solicitar el servicio.

Reiteró, por enésima ocasión, a bajar la movilidad sobre todo en la ciudad de Durango donde se ha elevado considerablemente el número de contagios.

"Recuerden, a mayores contagios en la sociedad, será mayor la posibilidad de que algún trabajador de la salud también se llegue a contagiar y eso ya no lo queremos porque seguimos teniendo poco personal laborando", comentó.

En su actualización diaria de casos Covid, González Romero señaló que en las últimas 24 horas se detectaron 179 casos positivos para llegar a una cifra de 12 mil 37 contagios durante la pandemia. En número de decesos van en 782, lo que arroja un porcentaje de mortandad del 6.4 por ciento.

En las clínicas del ISSSTE, que se encuentran al 100 por ciento de su capacidad, podrían darse de alta al 60 por ciento de los pacientes hospitalizados por Covid, pero ante la falta de tanques de oxígeno tienen que quedarse internados.

Mónica Montes Escalier, encargada de la delegación del ISSSTE, dijo que los dos hospitales que tiene este instituto en el estado, tanto el de Gómez Palacio como el de Durango, están al 100 por ciento, "estamos rebasados".

Explicó que ese ya es un problema porque no quieren tener que negarle la atención a nadie.

Pero como instituto están enfrentando otro problema serio, la falta de empresas que se dedican a surtir tanques de oxígeno porque en Durango solo existen dos certificadas y las mismas ya no tienen cilindros individuales para los pacientes.

"Tenemos en lista de espera para darlos de alta al 60 por ciento de los pacientes hospitalizados por Covid, solo el 40 por ciento son considerados graves, y a ese 60 por ciento los podríamos dar de alta, bajo supervisión médica, si tuviéramos tanques de oxígeno para que ellos pudieran llevárselos a casa", mencionó.

El problema, reiteró Montes Escalier es que solo hay dos empresas de oxígeno medicinal en Durango certificadas, aunque salieron otras, pero las instancias médicas están esperando que la Cofepris verifique y certifique que cumplen con todas las normas.

Por lo pronto, la encargada de la delegación señaló que continúan con el riesgo de que lleguen enfermos de Covid a urgencias y se les tenga que decir que ya no tienen espacio.

Pero también comentó que ellos siguen atendiendo el resto de enfermedades razón por la cual también la saturación de espacio es elevada.

"Desde décadas tenemos una carencia de infraestructura hospitalaria y con la agudización del Covid, se creó un caos porque no dejamos de atender otros casos en urgencias.

"Y siguen llegando pacientes con deficiencia respiratoria que me van a ocupar una cama, a lo mejor no llegan con gravedad para ser internados o intubarse, pero ocupan una cama porque requiere oxígeno, y ya no tenemos espacio", comentó.

Por último, Mónica Montes Escalier comentó que a pesar de estar ocupados al 100 por ciento en Durango y Gómez Palacio no han llegado al límite de negar la atención a los derechohabientes, pero de seguir la movilidad al nivel actual, van a tener que hacerlo.