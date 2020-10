Inventan inteligencia artificial que es capaz de descifrar idiomas perdidos

Cada vez es más sorprendente lo que una inteligencia artificial puede hacer. Este tipo de sistemas han diseñado videojuegos, vencido a los mejores pilotos de combate y calculado la probabilidad de que alguien se enferme de COVID-19 con gran precisión. Pues ahora son capaces de descifrar automáticamente un idioma perdido que ya no se comprende y, sin conocer su relación con otras lenguas.

Como señala The Next Web, los investigadores del MIT CSAIL decidieron generar un algoritmo con estas características en respuesta a la rápida desaparición de los lenguajes humanos pues, la mayoría de los idiomas que han existido ya no se hablan, y se prevé que al menos la mitad de los restantes desaparezcan en los próximos 100 años. Entonces, la intención de la inteligencia artificial (IA) es ayudar a recuperarlos y, sobre todo a preservar nuestra comprensión de las culturas y la sabiduría de sus hablantes.

El algoritmo, explicaron, funciona aprovechando principios clave de la lingüística histórica, como las formas predecibles en que los idiomas utilizan sustituciones de sonido. Los investigadores dan el ejemplo de una palabra con una "p" en un idioma principal que posiblemente cambie a una "b" en su descendiente, pero probablemente no a una "k" debido a la diferencia de pronunciación.

Este tipo de patrones permiten al modelo segmentar palabras de un idioma antiguo y asignarlas a un idioma relacionado. El algoritmo también puede identificar diferentes familias de idiomas. Por ejemplo, su método sugirió que el ibérico no está relacionado con el vasco, lo que respalda la investigación reciente.

El proyecto fue dirigido por la profesora del MIT Regina Barzilay, quien el mes pasado ganó un premio de un millón de dólares de la sociedad de inteligencia artificial más grande del mundo por su trabajo pionero en el desarrollo de fármacos y la detección del cáncer de mama.

Ahora la investigadora quiere ampliar el trabajo para identificar el significado semántico de las palabras, incluso si no sabemos cómo leerlas. "Por ejemplo, podemos identificar todas las referencias a personas o ubicaciones en el documento que luego pueden investigarse más a la luz de la evidencia histórica conocida. Estos métodos de reconocimiento de entidades se utilizan comúnmente en varias aplicaciones de procesamiento de texto en la actualidad y son altamente precisos, pero la pregunta clave de la investigación es si la tarea es factible sin datos de entrenamiento en el idioma antiguo", dijo Barzilay en un comunicado.

Otro uso de la inteligencia artificial que se dio a conocer en estos días es la posibilidad de describir imágenes con un nivel de precisión cercano al de una persona. Microsoft informó que sus investigadores desarrollaron un sistema de IA que ayudará a usuarios ciegos y con discapacidad visual a entender el mundo que los rodea.

La compañía compartió que su nuevo modelo de subtítulos formará parte de los servicios cognitivos de Azure, por lo que cualquier desarrollador puede incorporarlo a sus aplicaciones. De esta manera, el adelanto de Microsoft puede, por ejemplo, facilitar el encontrar imágenes específicas en los motores de búsqueda y, para los usuarios con discapacidad visual, hacer que la navegación por internet sea mucho más sencilla.