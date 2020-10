1984: Nace Katy Perry, reconocida cantante, compositora, escritora, actriz, empresaria y modelo estadounidense

Katheryn Elizabeth Hudson nació el 25 de octubre de 1984 en Santa Bárbara, California, Estados Unidos.

Cuando tenía nueve años, su familia fue incorporada a un ministerio y comenzó a cantar en la iglesia hasta los 16 años; a Perry sólo le era permitido escuchar música espiritual, ya que la demás era considerada por su madre como secular.

Asistió a escuelas cristianas y aprendió a bailar swing, lindy hop, y jitterbug en una sala de Santa Bárbara, después de su primer año en la secundaria. Decidió abandonar la escuela para seguir una carrera en la música.

Sin embargo, tuvo que captar la atención de sus padres, quienes atendían más a su hermana, tras la decisión de que quería cantar. Perry aprovechó el tiempo y se inscribió en la Academia de Música del Oeste en Santa Bárbara, y durante un tiempo estudió ópera italiana, entre otras cosas.

En 2001 obtuvo su primera oportunidad de grabar un álbum de música cristiana bajo el nombre de "Katy Hudson", pero el disco no tuvo éxito. En su adolescencia encontró un álbum del grupo Queen, que se convirtió en su mayor influencia.

A los 17 años volvió a intentar con otro sello discográfico y aunque la placa musical quedó de lado, comenzó a acaparar la atención de los medios; sin ningún proyecto en curso, Perry comenzó a grabar por su propia cuenta.

A partir de 2006 realizó pequeñas participaciones con otros artistas: hizo un cameo en el video Learn to fly, del grupo Carbon Leaf, y también participó en el tema Cupid’s chokehold, de Gym Class Heroes, siendo una fanática del grupo y en ese entonces, la novia del vocalista Travis McCoy.

Sus canciones finalmente capturaron la atención de un ejecutivo de Virgin Records CEO, Jason Flom. En ese momento Katy decidió cambiar su apellido de "Hudson" a "Perry", ya que el primero traería como consecuencia que fuera confundida con la actriz Kate Hudson.

En 2007 firmó un contrato como solista con Capitol Records y en 2008 lanzó el álbum One of the boys, que debutó en la posición número nueve en el Billboard 200, y en la posición 19 del United World Chart.

En noviembre de ese año lanzó su primer sencillo Ur so gay, el cual causó mucha controversia por su letra. Al mes siguiente atrajo la atención cuando Madonna declaró en dos programas de radio estadounidenses que Ur so gay era su canción preferida del momento.

Posteriormente lanzó su segundo sencillo Thinking of you, como promoción solamente, y luego estrenó el tercer sencillo, I kissed a girl, que pronto se convirtió en un éxito mundial al alcanzar la posición número uno del Billboard Hot 100 en más de 30 países.

Su cuarto sencillo, Hot N cold fue lanzado en la radio el 9 de septiembre, logró ser un éxito mundial siendo primer lugar en 25 países y superó a su antecesora en otros charts.

Y aunque el sencillo no alcanzó totalmente sus objetivos, y Hot N cold estaba todavía en el Billboard Hot 100, Perry lanzó Waking up in Vegas, para convertirse en su tercer éxito mundial.

Gracias a la salida de One of the boys, Perry fue nominada en los MTV Video Musical Awards 2008 en dos categorías: Mejor Artista Nuevo y Artista Femenino.

En los Premios MTV Latinoamérica 2008, luego de interpretar I kissed a girl vestida como quinceañera, Perry se lanzó sobre un pastel gigante que se encontraba al centro del escenario.

Durante el verano de 2009 realizó un cameo para el filme Get him to the Greek, pero las escenas finales fueron cortadas. Además participó en sencillos como Starstrukk, del grupo 3OH!3 y en If we ever meet again, extraído del álbum Shock value II, del rapero y productor Timbaland.

Además fue una de las cantantes que realizó un MTV Unplugged con dos temas inéditos: Brick by brick y Hackensack. Dicho material fue editado en CD y DVD.

En 2010 se casó con el comediante británico Russell Brand en una ceremonia hindú, la cual fue vendida a una publicación londinense.

En esa época publicó Firework, el primer sencillo de su tercer material discográfico Teenage dream, disco que debutó en el número uno del Billboard. Ese mismo año lanzó su fragancia Purr con una botella en forma de gato.

Durante 2011, Perry se presentó en Londres, Inglaterra, donde rindió homenaje a la cantante Adele con un cover del tema Someone like you, luego hizo una parada en Long Island, Nueva York.

Entre otras actividades, la actriz debutó en la pantalla grande al prestar su voz al personaje de "Pitufina" en la película de Los Pitufos, donde compartió créditos con Neil Patrick Harris, Jonathan Winters, Alan Cumming y George López.

La cantante no sólo se ha destacado por su música, sino por su imagen para una versión de Blancanieves, de una campaña de publicidad en la que plasma la imagen de bruja y princesa.

De igual manera aparece en la edición italiana de la revista Vanity fair, en la que resaltó en la portada con un "Body" rojo al estilo de la artista.

En su faceta de empresaria, Perry, en diciembre de 2011, dio a conocer su segunda fragancia a la que llamó Meow, como maullido de gato, con lo que continuó con su afición a lo felino.

La cantante fue la gran ganadora en la entrega 38 de los People’s Choice Awards, realizada en el Nokia Theatre de Los Ángeles, California; en esta ceremonia fue premiada como Artista Femenina, Artista Principal en una Gira, Canción del Año por E.T., Video Musical por Last friday night, e Invitada a un Programa de Televisión por How I meet your mother.

En 2012, la revista Billboard le otorgó el título de la Mejor Mujer del Año, cuyo reconocimiento le fue entregado el 30 de noviembre en Nueva York, debido a que a tan sólo cinco años en la industria musical ha logrado más de lo que la mayoría puede conseguir en toda su carrera, de acuerdo con el director editorial de la publicación.

En 2013 prestó de nuevo su voz a "Pitufina" en la película Los Pitufos 2; y en ese mismo año, el 18 de octubre, dio a conocer su placa discográfica Prism, con diversos productores como Dr. Luke, Max Martin, Benny Blanco, StarGate y Greg Wells.

La novedad es que en el álbum, Perry participó como coautora de todos los temas, entre los que se han desprendido los sencillos Roar, Unconditionally, Dark horse, Birthday y This I show we do.

Al mes siguiente, en un acto especial celebrado en la sede de UNICEF, Perry fue nombrada nueva Embajadora de Buena Voluntad, con la misión principal de hacer que los jóvenes participen en la labor que realiza el organismo para mejorar las vidas de los niños y adolescentes más vulnerables del mundo.

Para 2014, celebró su cumpleaños número 30 inmersa en los preparativos de su actuación en vivo para el Super Bowl que se realizó el 1 de febrero de 2015.

Este suceso la colocó entre las grandes celebridades de la música que han participado en el encuentro deportivo más importante de Estados Unidos como Michael Jackson, Madonna, The Rolling Stones y Paul McCartney, por mencionar algunos.

A mediados de octubre, la intérprete se presentó en México, en la Arena Monterrey y en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, lugares que visitó como parte de su Prismatic world tour.

En junio de 2017, lanzó Witness, su quinto álbum de estudio, del que surge la gira "Witness: The Tour".