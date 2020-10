Almagro no responde a llamado de renuncia de México

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, evitó este jueves responder directamente a las críticas del Gobierno de México, que le pidió que se someta a un "proceso de autocrítica" por Bolivia para determinar si debe seguir al frente del organismo.

Almagro compareció este jueves ante la prensa de manera virtual después de la Asamblea General de la OEA, el foro más importante del organismo que se celebró este martes y miércoles.

"Yo -dijo- entiendo que la prensa quiera concentrarse en el país que me criticó, y no en los treinta y pico que me apoyaron, eso lo entiendo perfectamente, aunque me gustaría más lo contrario. Me gustaría más que ustedes dijeran: qué genial el secretario general lo apoyaron treinta y tantos países, qué fantástico, qué apoyo a su gestión".

"Pero si ustedes quieren concentrarse en las críticas, o sea no tengo ningún problema al respecto, y esto es un tema que verdaderamente acabo de contestarlo en lo que refiere a Bolivia y puedo contestar en lo que se refiere también a las misiones de observación electoral", añadió.

A continuación, Almagro elogió a las misiones de observación electoral que, según explicó, trabajan con mucho menos presupuesto que las de la Unión Europea (UE) y con un "gran sacrificio personal".

Asimismo, anteriormente, el secretario general había defendido el informe en el que la OEA denunció irregularidades en las elecciones de 2019, que luego fueron anuladas entre sospechas de fraude en favor del entonces presidente, Evo Morales, quien había sido elegido para un cuarto mandato consecutivo, lo que abrió una grave crisis que se saldó con la salida de su país mientras denunciaba un golpe de Estado.

En concreto, Almagro destacó que los principales hechos de ese informe de la misión de la OEA "nunca" fueron rebatidos y citó, entre otros, la alteración y falsificación de actas, los servidores ocultos que transmitían datos para el conteo general y el voto de personas fallecidas que aparecían como electores.

"Nosotros no valoramos otra cosa que la limpieza del proceso electoral", sean cuáles sean los resultados, aseveró Almagro.

De esa forma, preguntado por las críticas de México, el secretario general consideró que una amplia mayoría de países le apoyaron y evitó referirse específicamente a las declaraciones que pronunció este miércoles durante la Asamblea General el subsecretario mexicano para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes.

En concreto, Reyes dijo: "México sugiere al señor Luis Almagro someterse a un proceso de autocrítica a partir de sus acciones en contra de la Carta de la OEA y por lastimar la democracia de Bolivia, para determinar si aún cuenta con la autoridad moral necesaria para encabezar esta organización".

Sobre México, Almagro afirmó que la OEA puede ayudar a ese país en temas de corrupción, lucha contra el narcotráfico, derechos de los migrantes, transparencia electoral e independencia de los órganos electorales, entre otros asuntos.