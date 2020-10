Almada acepta que Santos no es de los favoritos al campeonato

Los Guerreros del Santos Laguna prosiguen con su trabajo previo al partido del próximo domingo ante el Atlético de San Luis y ayer realizaron un entrenamiento vespertino en las canchas alternas del Territorio Santos Modelo, donde ajustan detalles para ese compromiso.

Aunque los potosinos ocupan el último lugar de la clasificación general, puede ser un duro escollo para los laguneros, quienes dejaron escapar dos puntos el pasado fin de semana al empatar ante Pachuca y seguramente no querrán dejar ir más unidades en su terruño. Es por ello que el conjunto de Guillermo Almada trabaja a tope en cada entrenamiento y hoy hará lo propio, con la interrogante de Octavio Rivero, quien sufrió un golpe durante el partido ante los Tuzos y su participación contra el "Atleti" está en duda, mientras que Diego Valdés y Ulises Rivas siguen trabajando diferenciado del resto del grupo.

Previo a la práctica vespertina de ayer, Guillermo Almada atendió a los representantes de los medios de comunicación, frontal, como suele ser, aceptó que quizá Santos no es de los favoritos al título del torneo Guard1anes 2020, pero dejó en claro que lucharán hasta el último segundo: "a mí me gusta ser honesto. Nosotros vamos a intentar ir por todo, pero seguramente hay plantillas que son más fuertes que nosotros en cantidad, en número y en calidad. Nosotros tenemos muy buenos futbolistas, sobre todo futbolistas jóvenes que vienen haciendo sus primeras armas, que tienen grandes condiciones y que no me cabe duda de que serán capital de exportación. Eso no indica que vamos a ir por lo máximo, tenemos que ser honestos y dentro de nuestra humildad, obviamente tratar de darle batalla a cualquiera", señaló.

"Después de que nuestro objetivo esté cumplido, que es clasificar a la liguilla, nosotros no nos vamos a resignar nada. Vamos a intentar ir por el torneo, obviamente siempre digo lo mismo, dando pasos cortos y tratando de lograr el objetivo que es el inmediato rival que tenemos. La idea es con menos, sacar más rendimiento, porque seguramente esas etapas van a ser muy complicadas, muy difíciles porque hay plantillas muy numerosas y con grandes futbolistas. Nosotros hoy estamos jugando con muchos canteranos que se han ganado su lugar, y estamos jugando con tres o cuatro extranjeros, pero porque se han ganado su lugar. Todo eso nos hace creer que los que estén mejor son los que van a jugar. Venimos creciendo en un montón de cosas, pero debemos seguir evolucionando en otras para llegar bien fuertes para dar la sorpresa en la definición", complementó el uruguayo.

Los seguidores santistas tendrán que esperar para alentar de manera presencial a sus Guerreros en el Corona.

Y es que el partido del próximo domingo de los albiverdes ante el Atlético de San Luis de la Liga MX, se jugará a puerta cerrada.

La directiva lagunera, encabezada por su Presidente Ejecutivo, Dante Elizalde, confirmó ayer la noticia, agregando que están a la espera de la determinación de las autoridades, para evaluar el estatus del próximo cotejo en casa, que será el domingo 8 de noviembre ante el Mazatlán FC y que será el último en el estadio Corona, dentro del torneo regular. Santos Laguna tiene listos sus protocolos, para cuando les den luz verde.