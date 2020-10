Desoyen advertencias por eventos masivos en México

Pese al incremento de casos de COVID-19 en todo el país, el relajamiento de medidas sanitarias continúa.

En Coahuila, autoridades locales confirmaron un contagio masivo de al menos 90 personas, quienes acudieron a una boda.

Fuentes del gobierno estatal informaron que el pasado 10 de octubre se celebró la boda, con cerca de 700 invitados en el fraccionamiento Las Villas, el más exclusivo de la ciudad.

El evento no estaba autorizado y contravino las indicaciones del Subcomité de Salud en La Laguna, pues todavía no están permitidos actos sociales con una cantidad de gente como esa. Al día de hoy, la región Laguna vive un repunte en los contagios de COVID-19.

Hasta el miércoles había 500 personas hospitalizadas en la entidad, de las cuales 210 estaban en Torreón.

Algo similar ocurrió en Yucatán, donde policías municipales tuvieron que cancelar un partido de beisbol al que asistían alrededor de 200 personas, ya que representaba un riesgo para la salud de los aficionados.

Fue en el campo de la comisaría de Huntochac, en Oxkutzcab, Yucatán, en donde elementos de la policía municipal intervinieron para cancelar el partido, que pretendía llevarse a cabo con la presencia de 200 personas y que no sólo no contaba con los protocolos de salud, sino que aglomeró aficionados. Aunque todavía no están permitidas este tipo de actividades en el municipio ni en el estado, los dos equipos ya habían iniciado el juego cuando los elementos policíacos llegaron.

En este mismo sentido, en Nuevo León el secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, anunció que, con apoyo de la fuerza pública, se endurecerán las medidas para evitar fiestas masivas y obligar a respetar las restricciones de horarios o de cupo a los negocios del sector del entretenimiento.

El anuncio se dio luego de que en días recientes en Cadereyta fueron detenidos 27 jóvenes que asistieron a una fiesta en la participaron entre 200 y 300 personas.