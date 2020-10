Exhortan a limitar movilidad y eventos sociales en Zona Metro de La Laguna

Ante el incremento en los últimos días de contagios por COVID-19, así como de la tasa de transmisión y del número de personas hospitalizadas en la Zona Metropolitana de La Laguna (ZML), la Mesa de Salud instalada en esta región hizo un llamado enérgico a la población en general y a autoridades de Coahuila y Durango para que en las próximas tres semanas se límite la movilidad y los eventos sociales pues de no actuar, se agravará la emergencia sanitaria y no se podrá frenar la propagación del virus.

Alberto Salas Cepeda, especialista en asma, alergia e inmunología y miembro de la Mesa de Salud consideró que en la actualidad hay un convivio social desmedido por lo que hace falta el compromiso de la ciudadanía para atender las disposiciones sanitarias y que los Gobiernos municipales y estatales sean más exigentes y apliquen sanciones más severas para aquellos establecimientos que violen las medidas de salud.

"Los problemas de salud se atacan científicamente y no políticamente, cuando pasamos el primer problema de salud por ahí de marzo, la gente acató muy bien, se guardaron, llegó el verano y se controló pero desde la segunda septiembre las cosas se empezaron a salir de su cause.

Sabemos y cuidamos mucho la economía de nuestra sociedad, nos preocupa la economía, pero si no hay salud biológica, no va a haber salud económica, tenemos que estar conscientes de la problemática que tenemos, en estos momentos no hay camas institucionales privadas, no existe ya, los pacientes los estamos tratando en sus casas, hay lista de espera en los hospitales, las instituciones de camas de ISSSTE, Seguro, las reportan posiblemente a un 60, 70% y en el aspecto privado están saturadas completamente...si no tomamos decisiones drásticas este problema ya nos alcanzó", agregó.

Expuso que el aumento en la incidencia de COVID-19 en la ZML, obedece a lo que ha ocurrido en las últimas tres semanas previas como la apertura social y la falta de civilidad de la comunidad. "Y desde luego estamos viviendo y cosechando lo que sembramos...a grandes problemas deben de ser grandes decisiones, tenemos que ir más allá si queremos parar este problema. Me preocupa más el convivio social que se tiene desmedido, tiene que estar la consciente la comunidad que no se puede dar eso ahorita, yo sugeriría que las siguientes dos o tres semanas nos paremos todos en el aspecto social si queremos disminuir la presencia del virus".

En su intervención, Marco Zamarripa, director de Consejo Cívico de las Instituciones Laguna (CCI) e integrante de la Mesa de Salud, dijo que no necesariamente las sanciones deben ser económicas, sino que podría realizarse trabajo comunitario con el fin de generar conciencia.

La Mesa de Salud de La Laguna está conformada por integrantes de organismos ciudadanos, autoridades de estatales y municipales de la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango, así como representantes de instituciones privadas de salud y, esta mañana se reunieron para abordar la situación que se vive en la región por el nuevo coronavirus.

Salas Cepeda agregó que les gustaría otro acercamiento con las y los alcaldes de la ZML para homologar acciones con el propósito de evitar la diseminacion del virus SARS-CoV-2.

