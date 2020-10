'No fui infiel', responde Chiquis Rivera tras su beso con Mr. Tempo

Luego de que Chiquis Rivera fue captada dándose un beso con el empresario Mr. Tempo, las versiones sobre una supuesta infidelidad comenzaron a rondar en las redes sociales, pues apenas hace un mes, se anunció la separación entre ella y su exesposo Lorenzo Méndez.

Sin embargo, Chiquis conversó con la prensa y aseguró que nunca le fue infiel a Méndez y que aún no tiene ninguna relación de pareja con Mr. Tempo, con quien está por emprender algunos negocios.

"No fui infiel, jamás en la vida y él lo sabe, Lorenzo lo sabe, él sabe las razones de nuestra separación, yo por respeto a su madre y a su hija de Lorenzo no he hablado de los detalles; estoy muy dolida", expresó conmovida.

La hija de Jenni Rivera pide que ahora no le quieran "voltear las cosas" y decir que ella fue la infiel, porque no lo fue; reconoció que jamás se casó para divorciase, y que a pesar de que hizo hasta lo imposible por su matrimonio, las cosas no se dieron.

"Me duele que quieran voltear las cosas y eso no está bien, eso está muy mal y por eso estoy aquí; no se vale que quieran voltear las cosas y digan que yo fui una infiel porque eso no es cierto, que por favor me respete, fui muy buena esposa, yo no digo que él no fue un buen esposo: yo quería que funcionara mi relación, nunca me casé para divorciarme yo quería que funcionara, hice todo lo posible y lo imposible para que funcionara este matrimonio".

Finalmente, Chiquis expresó que ha pasado días muy complicados por la separación con Lorenzo desde hace un mes, y precisó que los trámites de su divorcio ya están en proceso.

"Está fuera de mis manos, tuve que aceptarlo, me pasé días muy feos, la gente que me conoce sabe qué difícil fue esto para mi, así se dieron las cosas, no sé qué decirles".

Janney Marín, mejor conocida como Chiquis Rivera, decidió dar el "sí" a Lorenzo Méndez ante el altar, el 29 de junio de 2019. Ahora, tras salir a la luz que Chiquis no descarta la opción de rehacer su vida con Mr. Tempo, quien ya le ha dicho de frente la gran atracción que siente por ella, Lorenzo Méndez borró todas sus publicaciones de Instagram.