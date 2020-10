Morena desbanca a Acción Nacional

Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Coahuila, se consolidó como la segunda fuerza política y desbancó al Partido Acción Nacional (PAN), quien perdió seguidores en esta elección para la renovación del Congreso Local.

En las últimas elecciones, Morena se había convertido en la primera fuerza política de Coahuila; sin embargo, eran elecciones presidenciales, las cuales son las más concurridas.

Ahora, en una elección de diputados locales y en medio de la pandemia por el COVID-19, Morena ocupó el segundo lugar.

Para el diputado federal de Morena, Diego del Bosque, este es un panorama alentador, aunque no hayan ganado en ninguno de los 16 distritos.

"Yo la verdad soy optimista. Este año desaparecimos al PAN y el próximo año le ganaremos al PRI", dijo en rueda de prensa.

Para Del Bosque y el senador de Morena, Armando Guadiana, las elecciones se dieron en condiciones adversas, no solo por la contingencia sanitaria, sino por los problemas internos.

La división y rivalidades entre dirigentes del partido en Coahuila se reflejaron en una promoción tardía de candidatos.

"No me gusta hablar de problemas internos, pero si de por si era una elección difícil la hicieron más difícil, y yo no sé si por dolo o ineptitud, pero los candidatos duraron tres semanas sin promoción. No tenían ni espectaculares ni propaganda, hasta los últimas semanas", dijo Del Bosque.

También indicaron que hubo actos de deslealtad por parte de Hortensia y Miroslava Sánchez Galval, al no proveer de suficientes recursos a los candidatos y dejarlos en desventaja frente a otros candidatos.

De acuerdo con Programa de Resultados Electorales Preeliminares (PREP), en la jornada del domingo se tuvo una participación ciudadana del 39.3 %, lo que se traduce en 843 mil votos.

De ellos, el PRI obtuvo el 43.3 %; seguido por Morena, con el 19.3 %; y en tercer lugar quedó el PAN, con el 9.9 % de los votos. El 20 % restante se reparte entre otros nueve partidos.