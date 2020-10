Lamenta Guillermo Almada no llevarse la victoria

Insatisfecho quedó Guillermo Almada con el empate de ayer de sus Guerreros, sobre todo porque se refleja en la tabla de posiciones, donde pudieron rebasar al Puebla.

Además el técnico de Santos lamentó la ocasión que dejaron ir en la última jugada del partido, ya que eso les hubiera dado los tres puntos.

"El trámite del partido fue muy intenso y con muchísima paridad, esa es la realidad, quizá nos faltó más precisión en los últimos metros, pero los jugadores se entregaron, todos se mataron allá dentro (campo), quizá lo pudimos haber ganado al final con la situación bastante clara que tuvimos, pero no pudimos", expresó.

El sudamericano había charlado con sus jugadores de que en un choque tan cerrado y con pocas ocasiones de gol como el de ayer, quien anotara en el complemento sería el equipo que saldría con el triunfo.

"La idea fue seguir buscando, tomando riesgos, pero quizá con mayor precisión, hubiéramos encontrado los espacios, debimos haber tenido mayor volumen de juego para tener mayores situaciones, en un partido muy friccionado y muy luchado, con muchísima intensidad y mucho ritmo", expresó.

Agregó que Pachuca hizo un buen partido y por momentos jugó muy bien, ya que tiene jugadores que pasan por un gran momento, por lo que lo demostraron en la cancha.

Sobre el planteamiento manifestó: "La intención estuvo junto con las ganas, tal vez nos faltó futbol por algún momento, para abrir esa numerosa defensa que ellos tenían", indicando que era jugar por fuera, ya que los hidalguenses además de los centrales, tenían tres volantes delante de ellos ayudándoles.

"Vamos a seguir con la misma disposición en los últimos partidos, hay mucha paridad y trataremos de recuperar al plantel. Debemos tener más volumen de juego, creo que controlamos muy bien a sus jugadores más peligrosos y con mucho nivel".

Recalcó que la precisión albiverde, debió agudizarse sobre todo por las bandas, donde debieron encontrar los espacios, debido a la cantidad de piernas enemigas que había en el centro.

"En algún momento no encontramos el desborde como la situación al final y que no pudimos concretar, pero debemos de tener más claridad ante una defensa que estuvo muy bien".

Por último, adelantó que la concentración de sus Guerreros será a corto plazo, por lo que su objetivo se centra en el próximo rival, el Atlético de San Luis, que será en lo único que pensarán en la semana.

Sobre el repechaje o liguilla comentó: "No lo hacemos más allá, porque si no, desviamos la mente y la concentración. Vamos a pensar en San Luis, en analizarlos, pero no podemos pensar más allá porque no tenemos un plantel de más de 30 jugadores, debemos de trabajar para seguir mejorando las correcciones que hemos de hacer y tratar de asegurar lo más pronto posible la clasificación".