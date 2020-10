Adele anuncia SU REGRESO

Adele demostró en los últimos años que el querer es poder ya que actualmente luce una nueva y delgada apariencia, y ayer se convirtió en tendencia luego de que anunciara su regreso a los escenarios.

La cantante inglesa usó sus redes sociales para avisar a sus seguidores que el próximo 24 de octubre tomará el micrófono y demostrará el por qué es acreedora de 15 Grammys y es que la intérprete de Hello, Someone like you, Rolling in the deep, entre otras se presentará ese día en el programa de Saturday Night Live, pero como anfitriona.

"¡Maldita sea, estoy tan emocionada por esto! ¡Y también absolutamente aterrorizada! ¡Mi primer concierto como anfitriona y para SNL (Saturday Night Live)..! Siempre quise hacerlo como un momento independiente, para poder arremangarme y lanzarme por completo, pero nunca ha sido el momento adecuado", aseguró la nacida en Tottenham, Inglaterra.

Sin embargo, en el mensaje que dejó al lado de la foto que subió a su cuenta de Twitter e Instagram también consideró que el mejor año para saltar de cabeza y dejarse ir es este 2020.

"Pasarán casi 12 años desde el día en que aparecí por primera vez en el programa, durante una elección... Que rompió mi carrera en Estados Unidos, por lo que parece un círculo completo y ¡no podría decir que no!", explicó.

Pero no sólo se encontrará Adele en el programa de comedia, uno de los más importantes de la Unión Americana, sino que en la parte musical la acompañará también H.E.R, por lo que se espera algo especial para esa noche.

"H.E.R será el invitado musical! La amo tanto que no puedo esperar a derretirme en un desastre ardiente cuando ella actúe, luego confundirme mientras me río a carcajadas en medio de todo. Te veo la próxima semana", finalizó.

Adele en los últimos meses ha dado mucho de qué hablar, primero por su apariencia, ya que desde que se divorció de Simon Konecki se sometió a un régimen alimenticio estricto, se convirtió en vegetariana, dejó el cigarro y se puso a hacer ejercicio. Todo esto la llevó a bajar más de 68 kilos.

Pero no sólo eso, esta semana, el periódico The Sun reveló que la cantante ya tiene romance, o al menos eso parece, y el suertudo es el exnovio de Rihanna, Chris Brown.

Y es que al rapero se le vio salir de la casa de la inglesa a las dos de la mañana, horario que hizo sospechar a la publicación que entre estos dos hay algo más que amistad.

Sin embargo, ninguno ha dado la cara para confirmar si existe una relación amorosa o simplemente se reunieron para trabajar en algún tema, cosa que sería una bomba.

Mientras tanto, las reacciones del regreso de Adele a los escenarios no se hicieron esperar y muchos de sus fans lo convirtieron en tendencia.