Saúl 'Canelo' Álvarez arremete una vez más contra Donald Trump

El "Canelo" se mantiene firme y reitera sus comentarios contra Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, quien en distintas ocasiones ha hablado mal de los mexicanos.

Fue en el 2015 cuando Saúl Álvarez previo a su combate contra Miguel Ángel Cotto arremetió contra Trump, señalando que "Los latinos venimos a trabajar para salir adelante, soy uno de ellos, es lo único que venimos a hacer, ese señor ofende nada más a la gente latina".

Y este 2020 el boxeador volvió al ataque. Una vez más el ‘Canelo’ habló de la forma de ser del mandatario estadounidense con los mexicanos.

"No ha cambiado y lo reitero. No son palabras para hablarnos. Como te digo, aquí la gente viene a trabajar. Los latinos venimos a trabajar, ahora sí que al "sueño americano" como dicen. No me arrepiento porque dije lo que tenía que decir", declaró Álvarez en una entrevista para CNN que será publicada el 20 de octubre.

Pero estas no han sido las únicas veces que Saúl está en desacuerdo en el tema, pues previo a la visita que realizó Trump a México en 2016, "Canelo" criticó al entonces presidente Peña Nieto por haber invitado al estadounidense a la capital de la República Mexicana.