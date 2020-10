Acusan a hospital de mal manejo de personal

Un enfermero del Hospital General Torreón e integrante de la Comisión de Seguridad e Higiene del sindicato, considera que se ha dado un mal manejo a la planeación de recursos humanos, lo cual ha llevado a contagios por COVID entre el personal y, sobre todo, al personal considerado como alto riesgo.

El trabajador del hospital, Carlos Hugo Pérez Calderón, enfatizó lo que considera un mal manejo en cuanto al diagnóstico situacional de ese hospital, ya que el 25 por ciento de los trabajadores rebasan los 60 años de edad o tienen alguna comorbilidad y no deben estar laborando.

Añadió que existen también algunas carencias para el personal, pues muchos están por contrato, no han recibido su base y por lo tanto no tienen seguro de vida, no tienen el segundo periodo vacacional y no reciben los bonos COVID.

Tras mencionar la muerte por coronavirus de una enfermera de ese hospital, dijo que en la actualidad el trabajo en el Hospital General es muy estresante por la pandemia, pues aunque no estén en el área COVID corren riesgos y en el hospital hay deficiencias, aseguró Pérez Calderón.

Agregó que la base de trabajadores está en desacuerdo con la jefa de Enfermería Ana Mireya y desde marzo está pidiendo su remoción. "Hemos hablado con el director pero no hemos tenido una respuesta hasta ahora y el próximo miércoles nos habremos de manifestar aquí en el hospital para pedir su remoción".

Por su parte, el director del Hospital General, José Luis Cortés Vargas, manifestó que hasta el momento la jefa de Enfermería está realizando bien su trabajo y tiene una buena relación con el sindicato, que no le ha manifestado nada en torno a esa situación.

"Aunque siempre hay algunas personas inconformes, nosotros estamos en la mejor disposición de atender las quejas de los trabajadores para encontrarle la mejor solución, pero hasta el momento no tenemos una solicitud de la mayoría de los compañeros en torno a la actuación de la jefa de Enfermería", puntualizó el director.

Sobre los contagios, explicó que la fuente no es solo en el hospital, sino en muchos lugares fuera del mismo y la compañera que por desgracia murió, "lo que es muy lamentable" tenía ocho días de haberse reincorporado a su trabajo.