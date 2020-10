La secretaria de Economía de México, Graciela Márquez Colín, dijo este jueves que el país no cuenta con el yacimiento más grande de litio en el mundo en alusión a una iniciativa legislativa que busca nacionalizar su explotación.

"México no tiene el yacimiento más grande de litio y el país no lo produce, no hay un solo kilogramo de litio que se produzca", aseguró Márquez Colín en una reunión con la comisión de Economía del Senado mexicano como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

La ministra precisó que el país "tiene unos yacimientos con un contenido muy bajo de litio" además de que hay concesiones y asignaciones mineras a empresas particulares cuyas asignaciones las tiene el servicio geológico mexicano.

La funcionaria se expresó de esta forma ante la iniciativa del senador del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandro Armeta sobre la nacionalización del litio y de retirar las concesiones a empresas privadas.

Destacó que cuando se hizo la estimación del yacimiento de litio en el estado mexicano de Sonora, noroeste del país, "se tomó en cuenta toda la arcilla, pero esas toneladas de arcilla no son litio".

Explicó que el proceso metalúrgico es lo que va a llevar a la obtención del ion litio, pero "la diferencia entre los millones y millones de arcilla y lo que se obtiene en el proceso metalúrgico, por cierto muy caro, económicamente no es eficiente".

Consideró que "probablemente" en el futuro se desarrolle una tecnología para hacerlo mas eficiente, pero "hoy por hoy no es eficiente su proceso metalúrgico".

A inicios de octubre, López Obrador dijo en conferencia que la Secretaría de Economía ya estaba haciendo una investigación y trabajando en el tema del litio en Sonora. "Tenemos que tomar una decisión, qué hacer con el litio, porque se considera un material estratégico y una riqueza", dijo entonces el mandatario.

En aquella oportunidad, López Obrador refirió que, de conformidad con el artículo 27 de la Constitución mexicana "todos estos minerales, todos estos recursos naturales son de la nación, pero hay que ver en qué términos se entregan concesiones o contratos, eso es lo que hay que resolver".

En febrero pasado, en entrevista con Efe Peter Secker, director general de la empresa Bacanora Lithium, informó que la firma invertiría unos 420 millones de dólares para terminar, en el último trimestre de este año, el trabajo de ingeniería de una planta que produciría cerca de 17,000 toneladas anuales de carbonato de litio.

La empresa, con sede en Reino Unido, ha conformado un consorcio con la compañía china Ganfeng Lithium para desarrollar el Sonora Lithium Project, la primera mina de litio en México, donde tienen 10 concesiones mineras en una zona conocida como La Ventana.

"Fuimos muy afortunados al descubrir este depósito en Sonora y lo bueno es que, con base en nuestros diseños actuales, la vida útil de este proyecto es de más de 250 años. De hecho, creo que es el cuarto depósito de litio más grande del mundo", indicó Secker.