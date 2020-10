'No soy partidario de la segunda vuelta', señala AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no es partidario de que haya una segunda vuelta en elecciones, pues señaló que en este proceso suelen agruparse las fuerzas conservadoras, por lo que manifestó que está a favor de que se continúe con el mismo sistema de elección que se tiene hoy en México.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Ejecutivo federal señaló que para él es suficiente con que no haya fraudes electorales y que existan elecciones limpias. "Yo creo que está bien la forma de elegir para que se pueda tener gobernabilidad. Creo en la primera vuelta como está establecido, no me parece lo de la segunda vuelta sobre todo porque suelen agruparse las fuerzas conservadoras y avanzan de esa forma.

"Yo soy partidario de que continúe el mismo sistema de elección, solo que se evite el fraude electoral, con eso es suficiente, y elecciones limpias, libres, que no haya compra de votos, que no se utilice dinero del presupuesto para favorecer a partidos, a candidatos, que se transparente el manejo de las aportaciones de empresas y particulares, que los medios de información también reporten cuánto reciben en campaña".

En este sentido, el mandatario señaló que en Estados Unidos los candidatos tienen que informar cuánto destinan a redes sociales con propósitos de propaganda política.