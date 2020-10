Fonden era necesario

La entrega directa de apoyos a los afectados por las inundaciones en Tabasco, muestran que el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) no es necesario, porque ahora los apoyos se entregan de manera directa y sin intermediarios, afirmó el titular de la Secretaria de Bienestar, Javier May Rodríguez.

El funcionario quien fue enviado a Tabasco junto con la subsecretaria de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, por el presidente Andrés Manuel López Obrador a coordinar las acciones de ayuda a los afectados por la tormenta Gamma.

"Aquí en Tabasco vimos cómo a pesar de la necesidad de la gente hubo políticos que guardaron los recursos del Fonden en bodegas y los sacaban después, para promocionar sus candidaturas, hasta los costales de arena eran usados con fines políticos", indicó.

Durante sus recorridos por localidades tabasqueñas afectadas por las lluvias, el secretario insistió en que los apoyos del gobierno para damnificados por inundaciones se entregan "de manera transparente frente a los ojos del pueblo, sin usos políticos, electorales ni de ningún tipo, lo cual demuestra que el Fonden no es necesario".

Puntualizó que con el Fondo de Desastres Naturales lo que había era mucha fuga de dinero, desvíos millonarios de recursos, se lucraba con la desgracia de la gente, había corrupción y hasta uso político electoral.

Javier May, refirió que la desaparición del Fonden no significa que no existan recursos para atender emergencias, como algunos han dicho para confundir a la gente, pues los recursos existen. "Lo que desaparece es la corrupción, la negligencia, el uso político de la desgracia ajena", reiteró. También informó que Petróleos Mexicanos (Pemex) habilitó brigadas médicas en localidades y ya se prepara lo necesario sobre las acciones de vivienda para las familias tabasqueñas que sufrieron daños por las fuertes lluvias e inundaciones.