AMVEB LAGUNA

“Para corregir una distocia el mejor instrumento es la mano, si ésta es dirigida por un cerebro inteligente. Los instrumentos complejos no hacen un veterinario obstetra” Richard Götze

La distocia representa una situación de emergencia que requiere una resolución inmediata para obtener un buen pronóstico, tanto para la madre como para el producto. Es deber del veterinario determinar la causa de distocia, así como analizar el procedimiento que brinde su solución. Es importante conocer los siguientes aspectos: si el producto está a término o es prematuro; si la hembra es primípara o multípara; si ha recibido medicación o maniobras obstétricas; el tiempo aproximado del trabajo de parto; si fueron expulsados los líquidos fetales; si la vaca tiene incapacidad para levantarse; si las contracciones uterinas se han suspendido; y la historia de partos anteriores.

El parto difícil ocurre con mayor frecuencia en hembras primíparas. La distocia puede deberse a condiciones maternas o fetales, que impiden el paso del producto por el canal del parto. Las causas de distocia más comunes son las originadas por el ternero. La incidencia de distocia en la especie bovina es de 3 a 25% en concordancia con la raza y otros factores. Entre las causas fetales se encuentran las malformaciones, la muerte fetal, los productos de gran tamaño y los errores en la estática fetal (presentación, posición o actitud anormales). Las causas maternas incluyen a la falta de dilatación cervical, la torsión uterina, lesiones en el canal del parto (neoplasias y fracturas), la pelvis infantil, la inercia uterina por hipocalcemia y la hidropesía de las membranas fetales, entre otras. La presencia de gemelos también favorece la distocia.

*Errores en la estática fetal 33 - *Productos grandes 17- *Falta de dilatación cervical 17- *Inercia uterina 6 - *Torsión uterina 6- *Pelvis infantil 5- *Producto con malformaciones 5 - *Parto gemelar 4 - *Diámetro vulvar insuficiente 3 - *Feto enfisematoso 2 - *Prolapso vaginal 1- *Hidropesía de las membranas fetales 1.

Los métodos disponibles para tratar las distocias son la corrección de la estática fetal, la episiotomía, la extracción forzada, la fetotomía y la cesárea. En los casos de distocia hemos encontrado los siguientes porcentajes para corregirla: Corrección estática fetal y extracción forzada Cesárea 42%, - Cesárea 28% - Fetotomía 25%, - Episiotomía y extracción forzada 4%, - Fetotomía y cesárea 1%

CESÁREA O HISTEROTOMÍA. La cesárea generalmente se presenta como una cirugía de emergencia. Para practicarla lo primero que se debe hacer es una valoración médica tanto del producto como de la vaca. En ésta hay que determinar si existe alguna patología adicional que comprometa la vida del animal o su capacidad productiva, con la finalidad de establecer un pronóstico. Como resultado de la evaluación preoperatoria se deberá hacer la estabilización de la paciente, mediante la analgesia, fluidoterapia, inhibición de las contracciones uterinas, antibioticoterpia y en caso necesario calcioterapia. Una vez concluidas la evaluación y estabilización se elige la técnica de cesárea a emplear, para salvar a la madre y al producto. Existen diversas técnicas de cesárea, y ninguna es mejor que otra; debe elegirse de acuerdo a las condiciones físicas en las que se encuentren la madre y el producto, lo que define el sitio más adecuado para abordar a la matriz. A continuación, se citan algunas de las ventajas y desventajas que ofrece cada una de las técnicas.

Técnica laparotomía lateral izquierda con el animal en pie. Ventajas: brinda mayor comodidad al cirujano y a la vaca, menos complicaciones en la herida. Desventajas: mayor dificultad para eviscerar el útero, riesgo de que la vaca adopte recumbencia, mayor posibilidad de contaminación de la cavidad peritoneal y la pared abdominal. Técnica laparotomía por línea media y ventrolateral con la vaca en decúbito. Ventajas: la exteriorización del útero es mas sencilla, menor riesgo de contaminación peritoneal. Desventajas: requiere de maniobras para colocar en decúbito a la vaca, posición incomoda para la vaca y para el cirujano, mayores complicaciones en la herida, inflamación, edema, contaminación.

La cesárea tiene una gran utilidad, sin embargo, no debe emplearse como el último recurso para resolver un parto distócico, ya que sus indicaciones son muy precisas, y el cirujano debe considerar las siguientes circunstancias: a.) Si el producto se encuentra vivo y no es posible colocarlo en presentación, posición y actitud normales, que permitan hacer una extracción sin dañar a la cría o a la vaca. b.) En casos de estrechez pélvica (por falta de desarrollo, fracturas o neoplasias) o de la vulva, así como en la falta de dilatación cervical y prolapso vaginal. c.) Cuando el conducto obstétrico se encuentra inflamado por traumatismos ocasionados por personal no capacitado y si las lesiones no comprometen la vida reproductiva de la vaca y siempre que el producto aun esté vivo o recién muerto. d.) En la presencia de productos demasiado grandes, con malformaciones o con anasarca. e.) Torsión uterina superior a 90° e hidropesía de las membranas fetales. Este procedimiento quirúrgico está contraindicado en las siguientes condiciones: 1. Peritonitis y pared uterina friable por la presencia de un producto en estado de descomposición. 2. Ruptura de la matriz por traumatismos causados en los intentos por resolver el parto distócico; ocasionalmente puede presentarse de manera espontánea. 3. En vacas con una mediocre producción esperada. 4. Presencia de enfermedades concomitantes como mastitis, neumonía, problemas podales graves y otras que dañen su función zootécnica. 5. Si las condiciones materiales no lo permiten, debido a la insalubridad del sitio en el que se tenga que operar, o por falta de luminosidad adecuada del campo operatorio.

Al practicar la cesárea encontramos que los resultados en general son muy satisfactorios tanto en recuperación y producción de leche, así como en la aptitud para fecundarse y parir fisiológicamente; siempre y cuando se haya elegido adecuadamente a la paciente y el producto esté vivo o recién muerto.

Realizar la cesárea como consecuencia de un fracaso obstétrico, generalmente tiene consecuencias graves, a veces en la vida productiva (por baja producción e infertilidad) o incluso en la supervivencia del animal; por tal motivo el veterinario no debe dejarse presionar por el productor, cuando esta cirugía apunta a un fracaso.

