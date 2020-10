Insistirá a Estado en terminar Metrobús

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, afirmó que seguirán insistiendo al Gobierno de Coahuila en que "termine" el proyecto físico del Metrobús Laguna, mismo que sigue sin ponerse en marcha pese a haberse iniciado hace cuatro años.

Durante este fin de semana, el mandatario local se refirió a la obra que ha quedado en pausa debido a la pandemia del COVID-19 y la baja en recursos federales, factores que han generado diversas afectaciones en la industria de los vehículos y de todos los insumos relacionados al transporte público.

Al ser cuestionado respecto si se les ha brindado como autoridad local una fecha estimada para la finalización total del proyecto y su posible puesta en marcha, Zermeño afirmó que se trata de una duda que comparte con el resto de la ciudadanía en la Comarca Lagunera.

"Pues es la pregunta de los 64 mil, la verdad es que llevamos cuatro años con la construcción del Metrobús, nosotros lo que les insistimos es de que lo terminen, hemos hecho gestiones para que, por ejemplo, el paradero que está a la entrada de Torreón pasando el Puente Plateado, pues cuando menos tapen los agujeros que están ahí y que llevan cuatro años abiertos, tres años, se vuelven un peligro para la gente que ahí circula. Me dicen que el constructor que hasta ahí llegó, que no le han pagado", expresó.

El alcalde reclamó que las obras se encuentran "a medio terminar" o sin conclusión, lo que afecta directamente el servicio al transporte público en la región, por lo que será solamente el Gobierno de Coahuila el que pueda definir temas generales respecto a los avances necesarios, así como su puesta en marcha de cara al próximo 2021.

"Esto está en las manos del Gobierno del Estado, ojalá por lo menos ya aceleren la construcción, los trabajos del Metrobús, de que mucho de la obra pues también se ha venido deteriorando, tenemos el compromiso de que se repavimentara el bulevar Revolución, no se ha hecho, hay tramos que requieren ya un recarpeteo importante, sin embargo las obras del Metrobús han retrasado los trabajos necesarios y hay que decirlo", indicó.

No obstante, Zermeño Infante dijo comprender que la situación del Metrobús Laguna ha presentado complicaciones también debido a las adversidades económicas globales que desató la pandemia del COVID-19, principalmente en el tema de la adquisición de materiales y otros insumos para su finalización estructural y posterior puesta en marcha.

Dijo que la última ocasión que tuvo un diálogo al respecto de ese tema con el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, fue hace casi seis meses, en ese entonces no se tenía previsto el impacto de la pandemia y la baja constante en los recursos desde la federación.

"El gobernador me hablaba de que ya en este año iba a estar funcionando, sin embargo pues yo creo que no es la pandemia, es la falta de recurso y los recortes federales que han habido, que a Coahuila como a muchos estados del país, como la inmensa mayoría de los municipios, pues también no estamos teniendo el respaldo necesario de la Federación, ahora que está la discusión del Presupuesto de Egresos, con la eliminación de los fideicomisos, con la eliminación de los programas federales, pues evidentemente alteran las finanzas de los estados y los municipios. Si hay una afectación en la obra del Metrobús por esta falta de apoyo, pues también que el Gobierno del Estado nos lo explique".

Cabe recordar que la semana pasada el integrante del gremio de transportistas en la región, José Ángel Cuéllar, afirmó que había pasado al menos un año desde la última reunión del gremio del transporte urbano con el Órgano Regulador del Transporte Masivo de Coahuila.