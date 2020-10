Confirman salida de jefe de Tránsito de Gómez Palacio

Arturo Sánchez deja la Dirección de Tránsito Municipal de Gómez Palacio. El funcionario fue dado de baja, aunque las autoridades niegan que lo anterior esté relacionado con las quejas que se han presentado recientemente contra los elementos.

"Es un recorte de personal, es parte de un proyecto y un plan de reestructura en las corporaciones", dijo el síndico municipal, Omar Castañeda, quien además mencionó que la presidenta Marina Vitela está dentro sus facultades legales haciendo un plan de austeridad motivado principalmente por la caída de los recursos propios, que son los que provienen del pago de los ciudadanos, como consecuencia de la pandemia.

El ya exdirector es abogado de profesión y se ha desempeñado como subprocurador de Justicia en la región Lagunera de Durango y director del entonces Centro de Readaptación Social (Cereso) número 2 de Gómez Palacio.

Fue a inicios de septiembre del año pasado cuando Marina Vitela nombró a Sánchez director de Tránsito Municipal de Gómez Palacio.

Omar Castañeda aseguró que no quisiera considerar la salida de Sánchez como una destitución porque de esa manera podría interpretarse como que hubo un conflicto previo a su baja. "No hay un conflicto, hay buena relación, es un compañero y agradezco en lo particular el tiempo que ha estado y las aportaciones que hizo a la corporación", dijo el síndico.

Se informó que actualmente ya hay un encargado interino de la corporación.

Este jueves, en sesión de Cabildo, se informó que las comisiones de Derechos Humanos, Seguridad Pública y Tránsito, solicitaron informes respecto a la aplicación del operativo alcoholímetro, esto ante diversas quejas ciudadanas por el actuar de las corporaciones y en el ánimo de mejorar el servicio.

Al respecto, la alcaldesa se mostró a favor de transparentar los informes y argumentó que su administración ha luchado contra viejos vicios que por muchos años han existido en estas corporaciones, por lo cual incluso se ha obligado a varios elementos a devolver dinero y se ha dado de baja a algunos otros. Recientemente, fueron sorprendidos dos tránsitos municipales durmiendo en horas laborables.

El síndico municipal mencionó que en lo que va del año, son ya 150 servidores públicos los que han dejado de pertenecer a la administración municipal y con el plan de austeridad se espera un ahorro de 15 millones de pesos.