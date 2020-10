Reconstrucción de confianza, reto de Tránsito y Vialidad en Torreón

En entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón, el nuevo jefe de Tránsito de Torreón, Alejandro Gutiérrez Zamudio, afirmó que la reconstrucción de la confianza entre ciudadanía y agentes de Vialidad será el principal aspecto a trabajar durante su gestión.

El funcionario señaló que se trata de una situación que solamente puede darse en el marco del apego a los reglamentos y las leyes, de forma que cada parte haga lo que le corresponde y se puedan evitar situaciones irregulares, principalmente los actos de corrupción y faltas de respeto en general.

"Es como cualquier problema, en cualquier situación, hasta en una familia, la confianza se tiene que ganar, les decía yo ahorita (a los agentes), ahorita tuve una plática con ellos, el respeto tanto a la ciudadanía, como el que tenemos que ganar nosotros, pues se gana, o sea es ir día con día ir ganándolo, eso no se compra en una esquina, no te lo regala alguien o por decreto te lo entregan".

Alejandro Gutiérrez fue presentado como el sustituto de Pedro Luis "NN" luego de que se anunció la salida de este último en septiembre pasado, a lo largo de la administración municipal se difundieron múltiples videos en redes sociales en los que mostraban altercados entre los agentes viales y ciudadanos, el último ocurrido el 20 de septiembre pasado y en el que se mostraban a elementos golpeando con toletes a personas ya sometidas.

Ante dicha imagen que la ciudadanía tiene de la corporación, el nuevo jefe de Tránsito señala que si bien, no es una "tarea fácil", se deben seguir únicamente los principios de la legalidad y entendiendo las funciones de cada autoridad, en este caso los elementos viales estarán estableciendo protocolos para apoyarse en la Policía de Torreón cuando sea necesario.

"Vamos a tratar de evitar por cualquiera de los medios el llegar a un enfrentamiento… Hay instancias en las cuales se puede denunciar a cualquier elemento que cause una agresión o hasta una falta de respeto, a las cuales yo les daré seguimiento personalmente".

Dijo que la revisión y el cambio de actitud de los agentes tampoco "quiere decir que si te pasas un rojo no te van a infraccionar, que si traes el celular en la mano no te van a infraccionar, quiero que estén conscientes, las medidas que existen, existen por una causa… Por evitar accidentes, hemos bajado el departamento de Vialidad, de Tránsito, del municipio, los accidentes graves de mortalidad de hecho, en un porcentaje muy alto, tenemos que seguir y continuar con eso, una infracción que es muy común ahorita y que es la que más accidentes tiene, es la de ir manejando con celular en mano".

Ante las cámaras y micrófonos de El Siglo de Torreón, Gutiérrez anunció que ya se encuentra realizando los preparativos necesarios para iniciar diversas campañas respecto a la difusión del reglamento, así como de mejoras a la cultura vial en general, señaló además que serán acciones a la par de una reestructuración que "ya se está haciendo" al interior de la misma corporación de Vialidad.

"Ya se inició, se les pidió a todos los elementos que hicieran mediante una hoja un resumen de las quejas o sugerencias más bien, para mejorar el departamento, eso se está evaluando, eso se le está dando un seguimiento no se puede llegar a cortar cabezas por cortar cabezas, hay que entrar, hay que evaluar, hay que seguir y la persona que esté actuando mal se va, eso sí, se los aseguró, la persona que no esté cumpliendo o la persona que esté abusando de su puesto, se va".

Se refirió además a las versiones que apuntan a que existen cuotas de parte de los mandos medios a los elementos, en las cuales se les pide una cantidad mínima de multas, o bien, una cifra para garantizarles el derecho a utilizar motocicletas o automóviles.

Afirmó que aún no cuenta con elementos para determinar si meses o años atrás ocurrió algo así, pero se comprometió a garantizar que en adelante la situación no existirá más.

"Los elementos o mandos medios, jefes como sea mi caso, que pidan cualquier tipo de dádiva o cualquier tipo de extorsión, vamos a llamarlo así, por cuestiones de dar una patrulla o de dar una motocicleta o un crucero, se le retirará, se le investigará y en caso de ser encontrado culpable será procesado, nadie, por ningún motivo, se le permitirá pedir un centavo… Por ningún motivo, no hay excusa, no hay pretexto, la persona que pida dinero, pido por favor que se quejen, que usen los medios, hay instancias para hacerlo, no lo hagan agrediéndose, insultándose en la calle, inmediatamente vayan a las instalaciones".