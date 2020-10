Tras suspender jornada, concluye operaciones BMV sin reanudar sesión

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) reportó este viernes una subida preliminar del 0.19 % en una sesión que fue suspendida a media jornada debido a una decisión administrativa, informó el mercado bursátil.

En un comunicado oficial, la BMV señaló que con base en su reglamento interior y su manual operativo, "hemos determinado concluir con la sesión de remate por el día de hoy" tras haberla suspendido a las 11:33 horas (18:33 GMT).

"No es la primera vez que esto sucede y en años previos que ha sucedido se ha debido a fallas técnicas, sin embargo, no se conocen los detalles y no se conoce con precisión cuál puede ser el efecto sobre las acciones en la reapertura de la sesión del lunes", dijo el experto de Banco Base, Luis Alvarado.

Con el alza de este viernes, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la BMV acumuló una ganancia de 5.01 % en una semana en la que se observó un mayor apetito de riesgo por activos de economías latinoamericanas que aún tienen potencial de alza a diferencia de economías avanzadas, explicó.

En la jornada, el dólar estadounidense se depreció en un 0.98 % frente al peso mexicano y se cotizó en 21.17 por unidad en el mercado interbancario.

Al momento de la suspensión, el IPC de la Bolsa mexicana se encontraba en las 38,478.58 unidades con un avance preliminar del 74.53 puntos, lo que representaba una subida de 0.19 % frente a la jornada previa.

El volumen negociado en el mercado en ese momento era de 109,7 millones de títulos por un importe de 4,776 millones de pesos (unos 225.6 millones de dólares).

De las 417 emisoras que cotizaron en esta jornada, 188 terminaron la jornada con sus precios al alza, 201 tuvieron pérdidas y 28 más cerraron sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza fueron el Banco Santader México (BSMX B) con el 7.47 %, la productora de tequila Casa Cuervo (CUERVO) con el 3.67 % y la distribuidora de medicamentos Genomma Lab Internacional (LAB B) con el 3.39 %.

Las emisoras con títulos de mayor variación a la baja fueron la sociedad Value Grupo Financiero (VALUEGF O) con el 7.25 %, la comercializadora de productos químicos Cydsa (CYDSASA A) con el 3.49 % y la inmobiliaria Cadu (CADU A) con el 2.93 %

En la jornada, el sector financiero reportó una ganancia del 2.06 % seguido por el de consumo frecuente con una subida del 0.42 %, en tanto que cerraron con pérdidas el de materiales (0.85 %) y el industrial (0.28 %).

