Hijo de John Lennon pide recordar su mensaje de 'amor, paz y verdad'

Sean Ono Lennon, hijo de John Lennon, pidió que, en el que hubiera sido el 80 cumpleaños del miembro de los Beatles, se recuerde su mensaje de "amor, paz y verdad", algo que consideró es "muy importante" en este año.

"Hay un par de nueva generaciones que no han crecido con la mitología de los Beatles y mi padre en su conciencia como yo y gente más mayor que yo", dijo en la tarde del jueves poco antes de un evento en el que encendió las luces del mítico edificio neoyorquino Empire State Building en honor a su padre, asesinado hace casi 40 años en Nueva York.

"Para nosotros es muy importante que siga con vida su mensaje de amor, paz y verdad, especialmente este año y en los últimos años", aseveró, en referencia al turbulento momento social por el que atraviesa el mundo.

En imágenes distribuidas este viernes, se observa cómo Sean Ono Lennon, tras un breve discurso, accionó la palanca para encender los focos del Empire State, que iluminaron el edificio de azul cielo en honor al músico, con un símbolo de la paz rotando sobre el mástil del rascacielos.

"Sé que mi padre hubiera estado muy honrado porque eligió Nueva York de todas las ciudades del mundo para vivir y me trajo aquí con mi madre. Crecí como neoyorquino y era su intención que fuéramos neoyorquinos", agregó.

El edificio se alió para este especial homenaje con la discográfica Universal Music Group, que este viernes lanza el nuevo disco con canciones de Lennon "Gimme Some Truth. The Ultimate Mixes", para celebrar la vida y el legado del cantante.

Lennon fue uno de los residentes más prominentes de Nueva York desde el momento en el que el miembro de los Beatles y Joko Ono se mudaran a Manhattan en 1971, después de desintegrarse la agrupación musical.

El cantante habló en múltiples ocasiones en público de su amor por Nueva York, y tras una larga batalla logró que el gobierno de EE.UU. le diera permiso para seguir viviendo en el país.

Tras pasar por dos residencias iniciales, Lennon y Ono acabaron viviendo en el edificio residencial The Dakota, frente al Central Park, donde creció Sean y donde la esposa del cantante sigue viviendo en la actualidad.

En Nueva York, Lennon compuso y grabó varios de sus álbumes en solitario, como "Mind Games" (1973), "Walls and Bridges" (1974), "Rock 'n' Roll" (1975), y sus colaboraciones con Ono, que incluyen "Sometime in New York City" (1972), su último disco de estudio "Double Fantasy" (1980), y las canciones lanzadas tras su asesinato, "Milk and Honey" (1984).

Sean Ono Lennon nació el 9 de octubre de 1975 en la Gran Manzana y este viernes cumple 45 años, la misma fecha en la que su padre hubiera cumplido ocho décadas de existencia.