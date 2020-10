Vamos dejando atrás días 'más negros' de inseguridad: Durazo

"Hemos ido dejando atrás de manera progresiva los días más negros de la inseguridad…", afirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, quien aseguró que "la inseguridad en nuestro país tiene remedio".

Y sentenció: "Está cercano el día en que nos veremos caminando libres de temores por las calles".

Al encabezar este jueves la 24 Asamblea plenaria de las Conferencias Nacionales de Secretarios de Seguridad Pública y del Sistema Penitenciario, donde participaron los 32 responsables de las instituciones estatales de seguridad, Durazo Montaño recordó que las acciones trazadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador requieren de una corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, por lo que dijo que: "el mandato de todos los mexicanos para todas las autoridades aquí reunidas es sumar sin pequeñeces las capacidades del Estado mexicano, los tres poderes, los tres niveles de gobierno para regresar la paz y tranquilidad a la sociedad".

Al señalar que si no hay justicia no habrá paz y tranquilidad, el funcionario puntualizó que: "no lo lograremos de la noche a la mañana pero cantaremos victoria que no quepa duda, con el esfuerzo limpio y comprometido de todas y todos nosotros lograremos finalmente regresar la paz y la tranquilidad a nuestro país".

Durante la reunión virtual, el titular de la SSPC reiteró que el éxito de la Estrategia Nacional de Seguridad en el país se basa en considerar a la seguridad pública como un espacio de neutralidad política e ideológica, por lo que aseguró que: "la seguridad está ahora al margen de la política y de la ideología".

Parte de los acuerdos alcanzados durante la reunión fueron: la actualización, modernización y vinculación de los registros nacionales de Información Penitenciaria, de Personal de Seguridad Pública y del Registro Nacional de Detenciones.

Además, se aprobó el protocolo Nacional de Actuación Policial para la atención a la Violencia de Género contra las Mujeres en el Ámbito Familiar, emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en coordinación con Inmujeres, Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Guardia Nacional y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Además, se estableció la instalación del Comité de Derechos Humanos para coordinar los trabajos relativos a la creación del Protocolo Nacional de Actuación Policial Homologado de Violencia Feminicida, a fin de dar cumplimiento a la Recomendación 40/19 de la CNDH; y al tener como base el Certificado Único Policial (CUP, se crea un Nuevo Modelo de Competencias Profesionales, alineados al Modelo Nacional de Policía que sirva de mecanismo para su incorporación en la vida de las instituciones.