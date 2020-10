Mujer dirigirá la Organización Mundial del Comercio por primera vez

La Organización Mundial del Comercio anunció el jueves que la ministra surcoreana de comercio y una ex ministra de finanzas nigeriana salida de Harvard se convirtieron en las dos finalistas de las que saldrá la próxima directora general, garantizando que una mujer sea la que ocupe el cargo por primera vez.

Un comité de selección dijo que Ngozi Okonjo-Iweala, de Nigeria, y Yoo Myung-hee, de Corea del Sur, calificaron a la ronda final en una contienda que se prevé concluirá en las próximas semanas. Fueron escogidas entre un grupo de cinco candidatos.

“Ambas mujeres de la ronda final están notablemente bien calificadas. Es un punto en el que todos están de acuerdo”, dijo el portavoz de la OMC, Keith Rockwell, a la prensa. “Ellas nos han impresionado desde el principio”.

El Consejo General de la OMC, con sede en Ginebra, integrado por representantes de los 164 miembros del organismo, eliminaron a Amina Mohamed, ex ministra de comercio de Kenia; Mohammad Maziad Al-Tuwaijri, ex ministro de economía de Arabia saudí, y el ex secretario de Comercio Internacional de Gran Bretaña y proponente del "brexit", Liam Fox.

“¡Profundamente agradecida y honrada de ser escogida para la ronda final en el proceso de selección del próximo @Director General de la OMC!”, tuiteó Yoo, que tiene título en derecho de la Universidad Vanderbilt. “Necesitamos un nuevo líder capaz y experimentado que pueda reconstruir la confianza y restaurar la relevancia de la @OMC. ¡Espero su continuo apoyo! ¡¡¡Gracias!!!”

Okonjo-Iweala agradeció vía Twitter a los miembros de la OMC su apoyo y escribió que se encontraba “feliz de estar en la ronda final”.

En la anterior ronda, la lista de candidatos se redujo de ocho a cinco. Se espera que la ganadora sea anunciada a más tardar a principios de noviembre.

El anterior director general de la OMC, el brasileño Roberto Azevedo, anunció sorpresivamente en mayo que adelantaría un año su retiro del cargo por una “decisión personal”. Se fue el 31 de agosto sin que hubiera sucesor.