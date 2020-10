La pandemia fue detonante para hacer un disco: Siddhartha

El artista mexicano de pop alternativo Jorge Siddhartha publicó recientemente 80 días, una canción junto al español Carlos Sadness que formará parte de su próximo disco, fruto de la pandemia, ya que, aseguró entrevista con Efe que no quería hacer un sexto disco.

"Si hay algo positivo de esto es haber hecho un disco. No estaba entre mis planes hacer disco, por lo menos no tan rápido, pero la pandemia fue detonante. Yo no quería hacer un nuevo disco, quizá alguna canción, luego otra y luego otra, pero no un álbum", confesó.

Sin embargo, tuvo todo el tiempo del mundo para componer con tranquilidad y sin fechas de entrega. Aunque aseguró que también hizo sus discos anteriores por placer, con este sintió el proceso más natural y disfrutable.

"Había una parte de mí que ya no quería hacer un disco, no quería un compilado de canciones ni la presión de hacer un nuevo disco. Ahora tuve tiempo y fue la mejor de las experiencias. Me he gozado el proceso, todo a un buen ritmo, relajado. Empecé a hacer el disco con el mismo feeling con el que hice el primero, sin pedos (problemas), sin fechas, sin entregas, por el placer...",explicó.

Las once canciones del álbum ya están listas, pero por ahora sólo han visto la luz dos de ellas. Siddhartha dijo tener ganas de presentarlas y tocarlas en vivo, ya que aunque ya lleva cinco discos como vocalista, todavía siente que es un rol nuevo porque está en una etapa de mucha exploración.

NUEVAS EXPERIENCIAS PERO TRANSITORIAS

Durante la cuarentena, el artista se presentó en modalidades novedosas como el autoconcierto o el concierto en línea, dos "experiencias" que consideró interesantes.

"Es lo que podamos hacer en este momento. No me gustaría pensar que así van a seguir siendo las cosas. Creo que poco a poco van a ir volviendo a su curso pero también me parece que es una buena experiencia. (...) Saca otras cosas de ti, pero quiero pensar que es algo transitorio", detalló.

A pesar de que echa de menos los escenarios, Siddhartha confesó que no se cuestiona en exceso el alcance de su música, pues para él es una necesidad expresarse a nivel musical. "Esto pasa desde que recuerdo, lo que cambió es que las canciones las empezó a escuchar más gente, pero si la escuchan cinco personas ya está. Ya es un gran logro", explicó.

En este sentido, sigue considerando que su música es de nicho y que siempre ha mantenido el sentimiento de autocomplacencia con sus canciones.

Con relación a "80 días" detalló que el "ánimo" de la canción sigue en consecuencia del freno de ritmo que vivieron muchas personas alrededor del mundo debido a la pandemia y añadió que trabajar con Sadness fue "bien a gusto", ya que él mismo hizo la canción pensando en el español y después de haber estudiado su música.

"Teníamos la idea de hacer una canción juntos, pero de alguna manera lo habíamos ido postergando y la cuarentena nos animó a hacerlo. (...) Desde que le envié la canción, se la envié pensando que era algo que tenía que ver con él. Al hacer la canción pensaba que esto era una buena coincidencia. Incluso me puse a escuchar su música para familiarizarme con su lenguaje. Entonces le mandé la canción y le gustó", terminó el cantante.