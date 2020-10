No hay 'hijos predilectos' en entrega de contratos, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no conoce a Yazmín Bolaños López, a quien se le han entregado prácticamente todos los contratos por adjudicación directa de eventos masivos de la Oficina de Presidencia, que suma más de 60 millones de pesos y aseguró que en su administración no hay "hijos predilectos del régimen como antes".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que su gobierno tiene principios y que no se ordena que se le entreguen contratos a esta empresaria.

"No la conozco, no tengo el gusto de conocerla (Yazmín Bolaños López). Aquí no hay hijos predilectos del régimen, no es como antes. No existe eso, nosotros tenemos principios, no podríamos estarles diciendo “denle un contrato a Yazmín, no tengo el gusto de conocerla", dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario se comprometió a que la Oficina de la Presidencia entregará un informe completo sobre esta situación, pues señaló que debe de haber una justificación para que se entreguen estos contratos de manera directa.

"Debe de haber una razón, tiene que haber una justificación para entregar estos contratos, y ofrecemos que entregamos esta información", aseveró.