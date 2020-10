María León dará hoy autoconcierto junto a Benny Ibarra y Paty Cantú

Gracias a la contingencia sanitaria, María León aprendió a ser paciente y a valorar diversas situaciones de la vida que antes les restaba importancia.

“Creo que una parte muy importante dentro de esta cuarentena para mí ha sido el aprender a soltar, a descansar, a valorar; soy muy inquieta y les cuento que aprendí a andar en moto.

“Siempre he tenido el sueño de hacer una película o una serie de acción. Las artes marciales ya las tengo, pero me faltaba aprender andar en moto y les cuento que ya hasta me caí de la moto y tuve un desgarre, pero son gajes del oficio”, dijo la cantante en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón vía Zoom.

María abrió su corazón para contar cómo se siente a nivel personal y profesional y anunciar un autoconcierto que tendrá lugar hoy en el Autódromo Hermanos Rodríguez, junto a Benny Ibarra y Paty Cantú, el cual se podrá ver vía streaming en toda la república mexicana y el extranjero.

“Me encanta que Ocesa Seitrack haya tenido esta iniciativa de generar un concierto en vivo, en el que habrá la opción de que la gente de todos lados lo pueda ver por Internet.

“Vamos a presentarles una superproducción con cambios de vestuario y muchos detalles. No pudimos ensayar mucho por las condiciones que hay hoy en día, sin embargo, estamos dispuestos a dejar la piel en el escenario; ya era necesario que la industria musical poco a poco se reactive”. María comentó que desea poder ofrecer un autoconcierto en la Comarca Lagunera, una tierra que aprecia muchísimo.

“La última vez que estuve fue en Lerdo, en el Festival Lerdantino. Cantamos con la Big Band. Tengo muchos amigos en la Comarca Lagunera, entre ellos el actor Carlos Ferro. “Los laguneros son amables, apapachadores, cariñosos, siempre tienen la fiesta dentro y eso me encanta; espero volver pronto a La Laguna”.

León anunció que está preparando un nuevo material discográfico que tendrá tintes de cumbia.

“Estoy haciendo una producción al lado de Marcela de la Garza y bajo la batuta de Camilo Lara. Será un disco de entre 10 y 12 canciones, les adelanto que tendremos colaboraciones muy novedosas que estoy segura serán de su agrado”, resaltó.

En ese sentido, la exvocalista de Playa Limbo destacó que la pandemia de COVID-19 ha servido para que una gran cantidad de artistas se unan.

“Para nosotros, esta circunstancia pandémica nos ha unido. Creo que la mezcla de estilos y géneros es algo que marcará este disco que estoy alistando”, sostuvo emocionada.

Mientras llega su siguiente álbum, María comentó que sus fanáticos pueden escuchar el disco Inquebrantable.

“Este EP ya está disponible desde hace unos meses, al igual que el sencillo Perro amor, que justo voy a cantar este jueves en el Autódromo Hermanos Rodríguez”.

La contingencia sanitaria, como es sabido, obligó a cerrar los teatros de todo el país y con ello se pausó Chicago, montaje que María protagonizaba al lado de Bibi Gaytán.

“No sabemos qué va a pasar, hay mucha incertidumbre todavía en el aspecto de los teatros y lugares que se pueden visitar. Viene un nuevo proyecto, pero no sé qué pasará con Chicago por la cuestión de los tiempos en los que se dan los derechos de las obras”.

En lo personal, María León comentó que se encuentra muy bien y adelantó que alista un proyecto para apoyar a personas con cáncer.

“Estoy bien. Añoro a mi familia, quiero hacer un viaje en coche con mis papás, eso es lo que más necesito ahora y espero hacerlo.

“Viene un proyecto lindo para apoyar el cáncer infantil. Varias amigas nos juntamos para apoyar esta causa, que la veo muy abandonada, sobre todo por el Gobierno”, puntualizó.