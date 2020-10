Furch quiere que el Corona sea una fortaleza

- Los Guerreros quieren que el Corona sea otra vez su fortaleza en la Liga MX. Pretenden obtener todos los puntos (12) que se disputen en lo que resta del Guardianes 2020.

"Debemos volver a hacer una fortaleza el Estadio Corona, conseguir los tres puntos a esta altura del torneo es muy importante. Hay muchos equipos parejos que están peleando por un lugar" dijo ayer el capitán de Santos, Julio Furch.

Mediante una conferencia de prensa virtual desde el TSM, el "Emperador" dijo que lo principal en la recta final de la campaña, será no confiarse en que estarán de local y ganarán fácil, ya que sería un grave error.

"Tenemos que trabajar como lo hicimos estos dos partidos donde conseguimos la victoria, no confiarnos, porque eso va a ser primordial para tratar de cerrar los partidos como lo hicimos en estos dos anteriores".

El artillero expresó que todos los equipos del balompié mexicano a esta altura del torneo, lo arriesgan todo, por lo que no deben dar por asentado nada.

"Los tres puntos hoy en día te dan muchísima confianza y altura en la tabla. Hay que aprovechar eso" reconociendo que la tarea de finalizar dentro de los cuatro primeros de la tabla general, es una misión casi imposible.

"(Quedar) Dentro de los cuatro primeros es algo complicado, porque son equipos que están luchando arriba y están sacando puntos tanto de local como de visitante, la verdad que es algo difícil, pero nosotros tratamos de poder conseguir la mayor cantidad de puntos posibles en esta parte final del torneo con varios partidos de local, en un lugar donde nos hicimos fuertes, por lo que hay que tratar de apuntar lo más alto posible, esa es la idea".

Furch no pudo evitar comentar cómo se dio la última vez que jugaron en casa, en donde perdieron en casa con Pumas y el invicto de más de un año sin perder en casa.

"Los rivales vienen a jugar y hoy en día está todo muy parejo. Nosotros debemos seguir trabajando como lo hicimos ahora de visita y retomar lo que hicimos con Pumas, que también fue bueno ese partido. Va a ser importante mantener la tranquilidad de local, concretar esas situaciones para que el equipo se sienta cómodo y generar confianza, que es lo que necesitamos en este momento".

Por otro lado, el "Emperador" consideró que el gol era algo que quizá ya venía buscando de manera incesante y también necesitando para la confianza propia en una atípica y complicada campaña de futbol.

"Si bien no he tenido muchas oportunidades de gol, eso también me deja tranquilo, porque si estuviera yo fallando mucho, eso sí me pondría más nervioso todavía. En el partido con Puebla fuimos más contundentes que otras veces, hemos tenido partidos en los que hemos llegado mucho y quizás no hemos podido conectar el centro o en el desborde no nos han encontrado bien posicionados, es algo en lo que debíamos mejorar y ahora en el partido con Puebla tuvimos dos o tres llegadas en el primer tiempo y pudimos concretarlas, eso nos da un poco de confianza a los delanteros y a todo el equipo".

El capitán santista se dio tiempo también para hablar del rival en turno y a quien tendrá que vencer, para perforar las redes enemigas, su excompañero Jonathan Orozco.

"Tijuana tiene un entrenador que es muy estudioso y bueno, Jonathan nos conoce a la perfección, así que van a tener muchos puntos donde nos puedan contrarrestar otras cosas que bien tenemos nosotros, pero en algunos lapsos de los partidos, hemos cambiado la forma de jugar, quizá por momentos el equipo se ve maduro, a la hora saber en qué momento presionar.

Dejó en claro, que los Xolos se apoyarán mucho en lo que les diga Jona, aceptando que los fronterizos son un plantel bastante difícil.

"Confiamos en lo que podemos hacer nosotros y que le podemos hacer daño, que ellos estén esperando en una jugada y lo que podemos hacer" además que busca hilvanar goles "siempre hace bien anotar, sea quien sea el rival, eso es lo que más me importa para bien del equipo, esperemos que sea un buen rival y tratar de marcarle sería algo lindo como a cualquier otro portero".

Por último, expresó que aunque no lo parezca, el no marcar es algo que le afecta y eso está claro para cualquier delantero que quiere verse en la tabla de goleadores.

"Eso te ayuda en la confianza, en la autoestima de cada uno, he tenido un bajón y lo he dicho desde hace un par de semanas que era bien autocrítico y que quizá las cosas no me están saliendo como yo quisiera, pero hay que seguir trabajando y tratar de pasar este mal momento qué son rachas de que no se te dan, traté de no desesperarme en seguir trabajando y mejorando.

"Quizá (Santos) ahora será un equipo más armado, porque hemos trabajado en las últimas semanas todos juntos, conociendo más a tus compañeros, eso lo veo muy primordial para mi rendimiento, porque lo principal son los tres puntos y lo que me deja más tranquilo".

2 GOLES ha marcado Julio Furch en el torneo; ha sido titular en diez encuentros.