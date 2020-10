Aprueba Muñoz Ledo decisión de Tribunal sobre Morena

El diputado federal Porfirio Muñoz Lerdo compartió su reacción sobre la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de aprobar el proyecto que avala la encuesta del Instituto Nacional Electoral (INE) para la dirigencia nacional de Morena.

En una entrevista vía 'streaming' para El Siglo de Torreón, el aspirante a dicha dirigencia felicitó que se tomará una decisión correcta de supervisar a los encuestadores, ya que anteriormente había un "sistema marciano" impuesto por terceros.

De ganar la dirigencia del partido, Muñoz Lerdo asegura que la parte corrupta de Morena se va a ir por estar enjuiciados.

"Yo tengo un plan horizontal para el partido, una neoinstitucionalidad para darle organismo al partido. Quiero que el partido sea más fuerte y voy a luchar con todo lo que tengo, yo le llamo el principio de la incorruptibilidad, en mi vida y en todos los puestos que he tenido he combatido la corrupción", expresó y mencionó que si se da una limpia en Morena, será por conducta y no por opresión.

Muñoz explicó que si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador no aparecerá en la boleta electoral, sí se hace en el marco jurídico tras la aprobación de las encuestas.

Durante la conversación, el diputado resaltó ser uno de los personajes que estaban a favor de que se formara el estado de La Laguna, un proyecto pensado por el general Lázaro Cárdenas. También compartió cuál sería el papel del partido (de ser dirigente) ante el grupo de gobernadores que forman parte del pacto federalista.

"No somos el partido de presidentes, somos el partido en el poder. Yo ni cuando estaba en el PRI recibía instrucción de nadie. Ojalá podamos tener una conciliación e instrumentos como la encuesta", manifestó.

Destacó tener buenas relaciones en todos los partidos y que el ser conciliador no es un eslogan de su campaña porque eso está en su naturaleza.

Sobre Morena en las próximas elecciones de Coahuila, y las impugnaciones dentro del partido con algunas candidaturas, Muñoz Ledo dijo que primero armaría un partido donde el movimiento tuviera un solo directivo reconocido por todos.

"Voy a tener una comisión que va a trabajar de forma paralela la demografía, porque los que tengan más población van a contar más en las elecciones. Además de comenzar por los que tienen más problemas y calcular el nivel de conflicto, los cuales evaluará personalmente mientras impulso un delegado. Quiero un partido orgánico y de principios. Para mí, lo orgánico es lo fundamental, puede ser un instituto de formación política como lo hice en el PRD (...) hay que equilibrar las fuerzas haciendo política".