Sin avance operatividad del Metrobús en La Laguna de Coahuila

Un año ha pasado desde que se realizó la última reunión entre autoridades del Gobierno de Coahuila y transportistas de La Laguna por el tema Metrobús, así lo afirmó el empresario del transporte público, José Ángel Cuéllar.

En entrevista, afirmó que se han mantenido "atentos" a los cambios que se han registrado en el transporte público mundial, nacional y local, debido a la pandemia del COVID-19, situación que modificó proyectos de transporte urbano como el Metrobús, debido al desplome en los aforos y la elevación de costos de producción de nuevas unidades.

Ante ello, esperaban para mediados de este año un acercamiento con el titular del Órgano Regulador del Transporte Masivo, Alfonso Tafoya, sin embargo, este no ocurrió y la incertidumbre ha comenzado a registrarse entre los integrantes del gremio en la región.

"Ya pasó prácticamente un año y no nos han dicho nada, seguimos esperando que nos presenten algo del plan de negocios, lo que sea, porque nosotros tenemos aquí los datos muy claros, hay una crisis en nuestra actividad y obviamente tenemos que sentarnos a revisar la forma en la que va a venir esto del Metrobús… Estamos de acuerdo, ahí sí le damos la razón al ingeniero (Gerardo) Berlanga en que hasta el otro año podría arrancar, sino es que más, ya no es el mismo escenario, pero necesitamos platicarlo, ir anticipando muchas cosas, pero el punto es que no nos dicen nada", aseveró el transportista.

Cuéllar dijo que mientras ocurre una nueva reunión para el proyecto Metrobús, se buscará salir adelante dentro del transporte público local, toda vez que se sigue operando en "números rojos" desde hace meses y aún no se tiene una fecha estimada para comenzar con la recuperación económica real en ese sentido.

Afirmó que además sería de "gran utilidad" que dentro de las charlas con la autoridad estatal se incluyera al municipio de Torreón para resolver la mayor cantidad de pendientes posibles de cara a la implementación del Metrobús, pues advirtió: "va a ser muy diferente de como nos lo presentaron… Tarifa, unidades, costos, todo va a ser muy diferente", explicó.

Operatividad

Dentro de las acciones de operación del transporte público, recordó la implementación de sistemas de conteo del pasaje y el equipamiento con aparatos de posicionamiento global.