CDMX adopta nueva medición de virus

El Gobierno de la Ciudad de México ajustó su informe diario de COVID-19 a la metodología de la Federación mediante la cual se contabilizarán como positivos, sin necesidad de confirmación de laboratorio, a personas que tuvieron contacto con pacientes con esta enfermedad, por lo que ayer se reportaron mil 386 defunciones, un día antes fueron 25.

"Lo platicamos con el equipo que hace el informe, se ajustó a la misma metodología que presentó el doctor Hugo López-Gatell. Buscamos que no haya diferencia entre la información que nosotros damos y la que da el gobierno de México, en todo caso damos información adicional", explicó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

El 1 de octubre, la Ciudad de México reportó 43 defunciones por COVID-19; el día 2 fueron 60; el 3 se registraron 28; el 4 de octubre, 25, y el 5, el reporte fue de mil 386 defunciones.

Sheinbaum Pardo dijo que se publicarán las dos metodologías, es decir, la que incluye sólo a personas confirmadas con el virus y la que suma fallecimientos con sospecha, de tal manera que se tenga continuidad en el informe que se venía dando y además, la nueva metodología que presentó el lunes el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell.

"Lo que hacemos nosotros es darle seguimiento diario a muchos indicadores que nos permiten saber si estamos esperando o se empieza a dar un rebrote para poder tomar decisiones", comentó la mandataria.

Aseguró que en la Ciudad está estable la hospitalización y se tuvo una disminución importante de 350 camas ocupadas, entre el 15 de septiembre y este martes; no obstante, llamó a la población a seguirse cuidando, pues no se descarta la posibilidad de un rebrote.

"En los últimos días hemos tenido de nuevo una estabilización. No vemos señales de algún brote, eso no quiere decir que no pueda llegar a ocurrir, pero tenemos que seguirnos cuidando, porque de todas maneras en la Ciudad de México tenemos alrededor de 2 mil 500 personas hospitalizadas".

Destacó que se está haciendo un seguimiento diario a los indicadores que permiten saber si se espera un rebrote y así poder tomar decisiones.

Ajustes

