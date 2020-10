'Somos capaces de ganar todos los puntos'

Con la intención de sumar su tercera victoria consecutiva, los Guerreros del Santos Laguna preparan su partido del próximo domingo ante los Xolos de Tijuana, encuentro que se postergó a causa de los casos positivos de COVID-19 que se presentaron en el equipo fronterizo.

En el Territorio Santos Modelo, el equipo dirigido por Guillermo Almada realizó ayer un entrenamiento matutino en el que comenzaron la planeación del duelo ante Tijuana, luego de que en la tarde del lunes realizaron trabajos regenerativos. Con 14 puntos, los Xolos están al acecho de la zona de repesca y son hoy un rival directo de Santos en la pugna por los puestos de reclasificación, por lo que el equipo lagunero está concentrado en conseguir una nueva victoria, ante unos tijuanenses que han sufrido mucho al jugar de visitantes.

Fernando Gorriarán atendió ayer a los representantes de los medios de comunicación, en una conferencia de prensa virtual, donde aceptó que aunque no dieron su mejor partido ante Puebla, el haber conseguido la victoria les ayuda a trabajar con mayor tranquilidad: "tenemos muchas cosas por mejorar, creo que no hicimos un gran partido, lo sabemos, pero logramos el triunfo en una cancha difícil y ante un rival muy complicado, creo que se afronta distinto la semana, aunque tenemos cosas por corregir, quizá no estuvimos muy precisos con la pelota, en tiempos no pudimos presionar como queríamos, son cosas por trabajar, pero que con la victoria se trabaja distinto", declaró.

11 DUELOS ha disputado Fernando Gorriarán en el torneo, suma tres tantos en el Guardianes 2020.

Tras una primera mitad del torneo, que representó dificultades para los Albiverdes, Gorriarán considera que el futuro les sonríe al ofrecerles cuatro partidos en casa y solamente uno como visitantes: "creo que ya pasamos la peor parte del torneo, que estuvimos viajando fin de semana tras fin de semana, tuvimos tres partidos de visita de forma consecutiva y no es fácil para cualquiera, conseguimos 6 de 9. La verdad es que el equipo hizo un gran esfuerzo y ahora tenemos que asegurar los cuatro partidos de local e ir a ganar a León, que va a ser un partido muy difícil, pero creo que somos capaces de ganar todos los puntos".

"Creo que tuvimos un arranque del torneo no tan favorable en resultados, pero sí en rendimiento. El equipo jugó muy bien durante las primeras fechas, no veníamos teniendo esa cuota de efectividad que hoy sí la tenemos. Este último partido no fue el mejor Santos del torneo, pero sí tuvo la efectividad de llegar y concretar, creo que venimos mejorando, trabajando día a día, con más confianza. Afrontar todos estos partidos en casa ya es distinto para subirnos lo más arriba posible", complementó.

Respecto al partido ante los Xolos, el volante uruguayo lo consideró de importancia vital para mantenerse en la pelea por los puestos de liguilla, por lo que buscarán vencer a su excapitán, a quien le dedicó unas palabras: "jugamos contra un gran rival, es una final para nosotros, tenemos que ir por los tres puntos para hacer valer los seis que conseguimos fuera de casa. Es el partido más importante que tenemos. Sabemos que tienen un gran plantel, se reforzaron de buena manera y trataremos de estudiarlos y de hacerles daño. Jonathan es un gran jugador, significó mucho para Santos, es un jugador de selección, es muy importante, pero eso queda de lado en la cancha, sabemos que es una final para nosotros y no importa quien esté enfrente, tenemos que salir a ganar".

Dejar ir puntos en casa, no es opción para los Guerreros y "Nando" lo sabe muy bien: "creo que nosotros vemos todos los partidos igual, desde la primer fecha. No tuvimos los mejores resultados, quizás deberíamos de tener algún punto más, pero sí, todos los partidos son matar o morir. Hoy en día no nos podemos dar el lujo de dejar ir algún punto en casa, en la posición que estamos, tenemos que tratar de sumar y tratar de terminar lo más arriba posible", mencionó.

Finalmente, el incansable mediocampista sudamericano, brindó su opinión respecto al Guardianes 2020, que ha tenido sus particularidades y ha afectado en algo al nivel del futbol - espectáculo: "es un torneo raro, por cómo se dio, por todo el parate, por el tema de la pandemia, por los casos de COVID, que un fin de semana estás y al otro no. Todos los equipos están afectados, creo que es un torneo un poco raro en ese sentido".